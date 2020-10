跨界合作將釋出全新MV、全新活動及全新遊戲模式

2020年10月16日 — 戰遊網旗下手遊《戰車世界:閃擊戰》今天正式宣布,今年的萬聖節特別活動將與美國Nu-Metal教父級樂團 Korn (崆樂團) 跨界合作,釋出收錄於最新專輯《The Nothing》中的全新MV《Finally Free》,MV與遊戲場景巧妙的結合,也為《戰車世界:閃擊戰》的全新萬聖節遊戲模式「Burning Games」揭開序幕。

Korn的粉絲和《戰車世界:閃擊戰》的玩家有福了!今年的萬聖節特別活動「Convergence」將於10月16日隆重登場,一路持續到10月24日,活動總共有五個階段,藉由完成各階段的挑戰及關卡,玩家就有機會獲得Korn元素的藝術作品以及特殊物品。

除了特別活動外,今年萬聖節也將推出全新「Burning Games」遊戲模式,玩家將於戰場上進行廝殺並爭奪霸主地位,以獲得遊戲內獎勵。配合萬聖節的主題,戰鬥一旦開始,戰場上的每輛戰車都會像吸血鬼一樣消耗血量,而玩家則需要對敵人進行傷害以恢復血量。「Burning Games」遊戲模式適用於所有V階以上的車輛,開放時間為10月16日至10月24日。

《戰車世界:閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol表示:「 戰遊網一直以來都持續有與音樂界進行跨界合作,像是Iron Maiden、瑞典金屬樂團Sabaton,以及The Offspring等。Korn可說是萬聖節特別活動的最完美合作夥伴,我們也等不及讓所有金屬樂團粉絲以及 《戰車世界:閃擊戰》玩家親自體驗我們準備的一系列萬聖節特別活動!」

Korn主唱Jonathan Davis表示:「 我真的很喜歡《戰車世界:閃擊戰》,遊戲裡面有許多很棒的戰車,而且遊戲也不單僅是款射擊遊戲。我認為搖滾音樂與電玩彼此之間有一個連結性,因為

兩者都很激烈也很激情。」

今年的一系列萬聖節活動還將包括「The Way of the Raider」活動,總共有60個關卡,玩家能於活動中獲得積分、免費XP、加值帳號、數個迷彩、一個能進行客製化的個人檔案,以及兩輛全新款式的末日戰車:V階的Spike與VII階的Annihilator,兩輛戰車皆有亮相於Korn的MV《Finally Free》。另外,完成所有60個階段的玩家將能獲得獨特的動畫Radioactive Glow迷彩。活動將於10月16日登場並將持續至10月31日,適用於所有V階以上的車輛。

MV《Finally Free》敘述的是一個船長的故事,他是Korn的忠實粉絲,也是《戰車世界:閃擊戰》中一個著名的角色,他想盡辦法要在「Burning Games」遊戲模式中前往Korn的現場演唱會,但沿路上卻被一群荒地突襲者干擾,阻擋他前往現場。

全新MV《Finally Free》

Korn英文採訪

(科技)