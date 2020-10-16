台南市衛生局東興辦公室。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

男子和警方一度對峙。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府衛生局位於新營的東興辦公室今天上午9點多驚傳有一名謝姓男子手持西瓜刀闖入服務台揮舞，嚇壞不少人，經現場人員安撫無效，報警處理，警方和男子一度對峙10多分鐘，隨後將該名男子強制送醫，初步了解男子有精神疾病史，聲稱不滿個資外洩，持刀闖入衛生局，警方將人帶回後，將男子送往嘉南療養院治療。

台南市衛生局指出，東興辦公室上午9時許闖進一名手持西瓜刀男子，男子不斷揮舞手中西瓜刀，非常駭人，新營分局獲報派員到場，警方和持刀男子對峙、不斷溝通，男子最後棄刀投降，隨即被帶往警局偵訊，並被送往嘉南療養院。

據了解，謝姓民眾上午9時48分持西瓜刀至新營區衛生局東興辦公室，情緒明顯不穩，聲稱有人洩露他的個資，欲找衛生局長官理論。新營警分局中山路派出所獲報立即率員快速抵達處理，先行安撫民眾情緒，控制現場。警方偵訊後將男子強制就醫，所幸無人受傷。

(中時 )