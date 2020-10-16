特教系畢業的曾奕華喜愛推理，平常則愛追劇，她看電視劇感覺警察很帥、熱衷於辦案的成就感，半年前毅然決定投考警察特考，花費半年時間苦讀，終於錄取；原本擔任志願役軍人的林威廷有感於軍中生活封閉，去年底毅然辭職，轉換跑道、投入司法考試，順利錄取監所管理員。

大學念的是特殊教育，但曾奕華不愛坐在辦公室辦公，她說，畢業後先到五金行工作，後來擔任監所代理管理員，深深感覺自己的工作因非編制內、很沒保障，毅然決定給自己半年時間「拚拚看」，便投入國考行列。

同時報考警察特考及司法四等考試的監所管理員，曾奕華雙雙錄取，她笑說，剛開始念書真的很辛苦，有時還會看到「字都散開」，這時就必須休息；未來將選擇警察工作，因為追劇時看到電視中的警察在辦案、感覺很帥，未來希望能朝此方向發展。

38歲的林威廷曾擔任8年志願役軍人，去年9月底毅然決定轉換跑道、並辭去工作，他說，因大學念的是國術系、偏向術科，本來就對念書不在行，剛開始準備考試時真的很辛苦，天天面對書籍苦讀，甚至一天只睡4小時，後來老師教導念書方法及背誦邏輯，終於找到技巧。

原本家住台北的林威廷，為了徹底斷絕親友邀約，還特地到台中租房子念書，他笑說，真的是破釜沉舟，感覺這半年時間就像古代的閉關修練，但好在順利考取監所管理員，努力沒有白費。

(中時 )