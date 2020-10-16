蘋果推出 iPhone 12系列四款新機，隨即掀起預購熱潮，不過最貴要價48400元，可以說是讓許多人卻步，對此女星舒子晨在IG上傳iPhone新款手機照，但打卡地點卻在「器官移植中心」，立刻引起網友熱議，不禁好奇是要「賣器官籌手機費嗎」？

舒子晨在IG上傳iPhone手機照，接著強調：「我覺得買不買iPhone12根本不重要，過自己開心簡單的日子就好，人不要活得太虛榮」，接著打卡地點在「器官移植中心」，似乎藉此暗諷許多人為了買新手機，可能連腎等器官都願意變賣，只為了籌措到買手機的費用。

不過似乎有網友看不懂舒子晨在PO文暗諷，直接留言回嗆：「身為手機店員，看到這種不專業的照片真的會生氣，專業一點好嗎，都發表了，做一下功課很難嗎！這樣倡導哪些文字才有人看得下去吧」，她則苦笑回應：「你確定我在倡導？」

對此許多網友也紛紛搞笑回應：「抱歉了腎，但我真的想要那個酷玩意」、「你知道人有很多對稱的器官嗎？有時候我們不一定會需要兩個都用」，對此舒子晨也回應：「換不換i12無所謂，主要是我腎有點多」。

(中時新聞網)