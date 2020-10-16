鄭姓老翁的車在離家50公尺遠的田中被發現。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

鄭姓老翁的車在離家50公尺遠的田中被發現。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

鄭姓老翁失蹤2天2夜，警方及救難人員發動搜索，終於找到他。（竹南警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣72歲鄭姓老翁因習慣老家居住環境，不願和家人遷居北部，因此獨居於造橋鄉的老家，9月30日晚間9時許，鄰居見老翁獨自駕車外出後，就不見蹤影，鄭翁的家人隔日上午返家探視，卻見他不在家中，車子卻在離家50公尺的田裡發現，大燈未關，引擎也還在發動，趕緊向警方報案。

談文派出所接獲報案後，連同附近鄰居一同尋找老翁，直到凌晨1點多才結束第一階段搜尋，第二天上午6點多再次發動所內員警出動搜尋，並邀請苗栗縣救難協會加入，出發前，警方特別到廟裡參拜，祈求老翁平安，任務順利。

竹南警分局指出，搜救人員以鄭翁的車子為起點，以同心圓方式逐步擴大搜索範圍，直到下午3時30分許，員警終於在停車位置西南方約70公尺的駁坎下水坑，尋獲鄭姓老翁，老翁生命徵象正常，但全身溼透，下半身深陷泥濘水中無法動彈，顯得相當疲憊，全身無力發抖無法言語。

員警立即吹哨子召集救難人員，一同將老翁從水坑內拉出，用毯子包裹為其保暖，通報救護車立即送往醫院就醫。警方研判，老翁可能是因為行走時，失足摔落駁坎下掉到水坑裡，搜救人員雖幾次經過，卻沒有發現老翁，直到員警經過該處時，叫了一聲老翁的姓名，他用微弱的聲音回應，才能順利被找到。

竹南警分局談文派出所副所長洪志成，14日前往探視鄭姓老翁，得知家屬已經將老翁接往北部妥善照顧，為民服務事蹟，受到鄰里居民讚揚，分局接獲民眾反映，才發掘出這件優良事蹟。

竹南警分局分局長楊贊鈞得知此事，特別前往派出所向搜救有功人員慰勉鼓勵，同時感謝救難協會長達20小時不眠不休的搜救，全力救助老翁脫離險境，此等義勇行為，堪稱表率。

(中時 )