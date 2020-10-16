8吋晶圓代工需求強勁，光罩廠光罩(2338)同步受惠，第三季營收11.51億元達最佳紀錄，季增率約4.8%，另外，業外利益也可望更佳，第三季在本業及業外均看增下，營運表現可望比第二季好。

隨著5G應用、電源管理IC、指紋辨識等應用需求持續增加，加上中芯受到美國管制造成的轉單效益，讓台灣8吋晶圓產能更為供不應求，也帶動光罩業績持續增溫。

台灣光罩受惠併購效應以及需求提升，今年第三季營收11.51億元，季增4.8%、年增14.28%，創歷年單季新高。公司受惠於客戶的強勁需求，8吋晶圓光罩代工接單強勁，加上高階新產線增溫，以及旗下子公司美祿穩健成長，成為帶動第三季業績走揚的重要動能。

台灣光罩近來啟動升級，布局高階新產線的效應持續顯現，目前已跨入90奈米、65奈米高階製程，並開始出貨予海內外客戶，整體月產能約5000多片，也趨近滿載。

業外方面，台灣光罩6月29日公告買進聯電2萬張，每股平均價格約15.75元。以聯電9月30日收盤價28.55元計算，台灣光罩帳上金融評價利益達2.5億餘元，也可望挹注整體營運表現。

台灣光罩第一季因業外虧損致整體營運轉虧，第二季本業持續獲利及業外止血，第二季單季轉盈，EPS 0.66元，上半年則每股淨損0.4元。

展望第三季在本業營收續增以及業外利益可望增加，單季獲利可望比第二季成長。今年全年也可望獲利。

台灣光罩供應8吋晶圓成熟製程光罩為主，客戶包括台積電、世界先進、聯電、格羅方德等。過去主要製程為成熟技術，供應給6吋/8吋晶圓代工廠，近期也切入12吋廠。上半年營收22.05億元，年增53.25%，因業外虧損2.78億元，稅後淨損0.81億元，每股淨損0.4元。

(時報資訊)