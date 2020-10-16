大亞(1609)布局太陽能時間達到7、8年，目前已經掛表的裝置量為34MW，預計2021年新增台南學甲76MW案場，加計一些小型案場，明年太陽能業務目標為120MW，貢獻可達7億元。

大亞業務主要有電線電纜及漆包線、電業、營造及投資業，其中，電業是透過大亞綠能的太陽能電廠售電收入，目前已經掛表的裝置量為34MW，因屋頂型競爭愈來愈激烈，因此開始往地面型發展，公司在台南學甲取得71公頃土地，學甲太陽能電廠今年底掛表，加上小型案場，2021年併聯發電攀升至120MW。

大亞也進行資產活化，近年來在台南陸續銷售房地產，首案在台南永康區的透天墅已完售，台南水交社第二個建案已全部完工及取得使用執照，近期準備銷售，總銷金額估計2億元。此外，歸仁區近期購入土地，預計即將準備動工。

該公司8月稅後淨利0.42億元，每股稅後純益為0.06元；累計前8月稅後淨利6億元，每股盈餘為1.01元，已超越去年全年表現。

(時報資訊)