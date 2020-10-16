王世均（現改名王世騰） 2016年與名模洪曉蕾離婚後，謊稱要與周杰倫、劉畊宏合開咖啡店，詐騙投資人300萬元入股金，一審被依詐欺取財罪判10月，上訴後因王世均認罪且願意賠償被害人，高雄高分院改判他4月徒刑，可易科罰金12萬元定讞。

判決指出，王男2014年8月起經營的「天台飲食文化」股份有限公司便因資金周轉不靈，遭銀行註記為拒絕往來戶，資金缺口龐大到無力支付公司營運款項，也無現金可供履行償還債款的能力。

但王男2014年9、10月間竟向黃姓及謝姓投資人遊說入股，表示「天台公司」周杰倫、劉畊宏已是隱性股東。王男強調，周杰倫想要在高雄開「J cafe」咖啡店，但經營方式為天台公司與投資人共同以另成立新公司，名稱預定為「密斯特杰餐飲管理顧問」公司，天台公司願意出資1200萬元。

黃男及謝男2人信任王男說法，各出資150萬元並簽立合作意向書，王男待2人匯款後便立即將款項提領一空，用來償還天台公司積欠的營運債務。黃男及謝男2人事後遲不見天台公司投資款入帳，逼問王男之下，才知道上當受騙。

開庭時，王男一度辯稱受天台公司指派、南下高雄找新的合作對象，但黃男及謝男2人怕天台公司欠債，不敢直接投資，才計畫成立新公司營運，否認詐欺。但法官查出，周杰倫、劉畊宏等人早在2014年2月及6月間就先後辭去天台公司董事，王男明顯是詐欺，判其10月。

上訴後，王男才改口挪用資金填補天台公司缺口，願意當庭給付黃男及謝男2人各180萬元支票作為賠償。法官考量王男和解的誠意，以及還要撫養7名子女，最後判其4月定讞，得易科罰金。

(中時 )