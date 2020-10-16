臺灣民主基金會公布台灣人對防衛台灣之決心的民意調查結果。（趙雙傑攝）

中共軍機近期頻頻擾台，國防部為強化後備軍人作戰能力備戰，研擬調整教召頻率及天數，兩岸關係陷入緊張。台灣民主基金會今公布最新民調顯示，若大陸為統一攻打台灣，近8成受訪民眾願意為台灣而戰，相較去年增加1成；反觀不願意為台而戰的民眾，從去年20.5％下降為12.7％，學者分析，主因來自中共政權對台灣施壓近逼，且台灣政府在防疫成果獲得國際肯定，增加民眾自信與榮耀感。

臺灣民主基金會公布台灣人對防衛台灣之決心的民意調查結果。（趙雙傑攝）

台灣民主基金會今公布「2020台灣民意價值與治理」民調，其中，民主防衛部分，對於大陸若為了統一對台灣使用武力，是否願意為台灣而戰，高達79.8％的受訪者表達願意，相較去年願意為台而戰為68.2％，上升超過1成。不願意為台而戰部分，相較去年為20.5％，今年下降為12.7％，顯見保家衛國的意識有上升趨勢。

針對民眾為台而戰意願上升，中研院社會所副所長陳志柔分析，原因在於中共威權的統一近逼，例如習近平去年重申「一國兩制，不放棄武統」，加上香港反送中運動，刺激民主信念和防衛決心。

陳志柔說，另一個關鍵在於今年大選，執政黨大勝，民意史上最高，接著面對新冠肺炎全權流行，台灣防疫成功，增加民眾對國家榮耀及自信；此外，台美關係升溫，美國中持台灣防衛行動越大，台灣反制越強，可能讓中共威脅更大。

政大選研中心主任蔡佳泓進一步分析，願意為保衛台灣而戰的多半是年輕人，政黨傾向多為民進黨；不願意為台而戰的多數為40歲以上中年人，政黨傾向多為國民黨，主要是不希望兩岸走向衝突。

此份民調由台灣民主基金會委由政大選舉研究中心執行，以電話方式進行訪問，採隨機抽樣，訪問時間為今年5月6日至10日，有效樣本數1226份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8個百分點。

(中時 )