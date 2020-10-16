新北市某國中陳姓班導為幫轉學生小米（化名）融入校園生活，要求正確背誦4位任課教師姓名，才准下課，卻因此被家長檢舉，遭新北市教育局記申誡1次。陳師不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為管教並無不當，判陳師勝訴，可上訴。

陳師2018年4月間以認識環境為由，要求小米記住4位任課老師姓名，下課時必須站在走廊，看著牆上課表正確背誦出來，才能休息。小米當場抗議並通知家長，經家長反映，校方認定陳師不當管教，同年9月記他申誡1次。

陳師不服申訴，新北市教師申訴評議委員會撤銷申誡，要校方另為適法處置。不過，校方重新審議後送教育局，教育局仍記陳師申誡1次，陳師再次申訴成功，教育局也提再申訴，教育部中央教師申訴評議委員會最後維持申誡處分，陳師只好提起行政訴訟。

陳師主張，他實施的訓輔行為，是希望協助小米融入環境，不是處罰也沒有強制性，管教應屬合理。小米雖有自殘及生病事實，但家長從未出示診斷證明，對於病情也絕口不提，因此在小米轉學來的1個多月間，均把小米當作一般學生，平等看待。

陳師並質疑，校方調查小組欠缺公平客觀性，校長、教育局、家長聯手對付他，對他緊咬不放，家長更一再以黑道背景對他施壓，要求他下跪道歉，要他拿錢表示誠意，讓他無法接受。

教育局抗辯，他們根據校方的調查報告，認定陳師訓輔行為失當，有損學生權益，才會懲處。陳師自承有看到小米手上傷痕，明知有自殘傾向，卻未注意其身心狀況，要求下課站在走廊上背誦教師姓名，令小米被標籤化、承受心理壓力，無助小米融入轉學生活，原處分並無違誤。

北高行採信陳師主張，認為陳師要求背誦教師姓名，是希望小米融入環境，目的不是處罰，家長未提及小米身心狀況，陳師沒有充分資訊判斷。況且，陳師要求其他國一新生背記「所有」老師及同學姓名，卻只要求小米背記「4位」老師姓名，顯然已考量到小米狀況降低要求。

另外，陳師利用下課時間實施管教措施，在校方當時訂定的《輔導管教學生注意事項》中，在合理範圍內是容許的，北高行因此認為申誡處分有違誤，判決撤銷。

(中時 )