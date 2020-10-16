男電話恐嚇要炸小港機場 警火速逮人 13:562020/10/16 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港機場。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市110報案中心，今（16）日早上近11時接獲報案，有位民眾揚言在小港機場放置炸彈，航警立即加強巡邏查緝，檢查有無可疑物品，所幸只是虛驚一場。警方追查發現，該名男子疑精神不穩，有持續就醫紀錄，今天因案要出庭，一時情緒不佳，才打電話謊報，全案正由警方深入了解。 (中時 ) #高雄 #小港 #機場 #謊報 #110 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男電話恐嚇要炸小港機場 警火速逮人 13:562020/10/16 社會 大陸第一美胸傳收男星千萬豪宅 網拱復合她鬆口「很好的人」 16:272020/10/06 娛樂 貨船擱淺高雄 人員獲救暫無漏油 18:152020/10/13 社會 華航小小空服員 高雄起飛迎國慶 04:102020/10/10 藝文副刊 男看護廁所偷拍漂亮姐妹花洗澡 瞎扯：我只是好奇她們身體 16:222020/10/11 社會 愛爾麗醫療集團董事長常如山的 「公益哲學」「做個手心向下的人」 04:092020/10/16 產業特刊 香港飛航情報區告知危險 20年來第一次 立榮東沙軍包機被折返 04:092020/10/16 政治要聞 立榮東沙軍包機被折返 蘇：不應該影響飛航運作 09:292020/10/16 政治 短裙正妹搭機遭摸腿90分鐘 噁男老婆面前被抓：她沒反抗 09:182020/10/06 兩岸 《產業》NEC推防疫解決方案 獲夏威夷機場採用 13:232020/10/14 財經 社會熱門新聞 男業務嘴功了得 單親媽入坑儲蓄險 保單未過欠「987元」不理 - 社會 名醫61字諷長灘島「一條線」比基尼妹 她怒控求償敗訴 - 社會 曬衣台驚見女生打赤膊！網暴動：好山好水好身材 - 社會 反送中律師北市開餐廳遭潑雞糞 店長、廚師身上全是黃色排泄物 - 社會 名醫「忍不住」北捷2度襲胸 被害女爆氣：非初犯絕不和解 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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