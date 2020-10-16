高市110報案中心，今（16）日早上近11時接獲報案，有位民眾揚言在小港機場放置炸彈，航警立即加強巡邏查緝，檢查有無可疑物品，所幸只是虛驚一場。警方追查發現，該名男子疑精神不穩，有持續就醫紀錄，今天因案要出庭，一時情緒不佳，才打電話謊報，全案正由警方深入了解。

(中時 )