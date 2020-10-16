孩子不喜歡太難的作業，也不喜歡簡單過頭的作業，如何給出一個適當的難度與分量，有賴於平常的觀察。在此提醒家長，我們必須一直思考一個問題「孩子真正的能力到底為何」，避免在下指令時摻雜了自己的期待，下了過難的指令。李介文指出，美國的精神醫學教授Russell Barkley 認為，只要給一個「有效的指令」，孩子配合的程度就會有所進步，回到家長身上請檢視日常指令，用8個練習提升孩子專注力：

⑴ 確認家長是認真的

先想好再說！與其一下子給了一堆要求，倒不如從當中挑選幾樣你真正在意的，堅持讓孩子做完。

⑵ 不要用請求或詢問的方式提出

簡單直接是第一要務，如果這件事是非做不可，下一個清楚的指令就好，例如：「現在把玩具收好」，你不必大呼小叫，但語氣要溫和而肯定。在臨床經驗中，如果孩子出現抗拒，家長可以給予部分的協助，也避免孩子反抗而一直僵在原地，家長可以先釋出一點善意，等待孩子的回應。

⑶ 不要一下子給太多指令

大部分的孩子一次只能接受一個到兩個的指令，如果你的要求很複雜，請先把它拆分成幾個步驟。

⑷ 確認你的孩子專心在聽

你曾經在孩子看電視或打電玩時，在背後跟他說話嗎？大多數時候，你會聽到孩子說「喔！」、「好！」然後繼續玩。此時你的指令根本沒進到他的思考歷程，他只聽到一串聲音，彷彿你在說什麼，生存的本能告訴他，一定要說「好」，不然爸媽會繼續念，但他其實沒聽進去你說什麼。所以，走到他面前，看著他的眼睛，確認他真的聽到了，再繼續下一步。

⑸ 減少讓孩子分心的刺激

延續上一點，先關掉電視或手機，再下指令，如果很困難，那我們的任務可能要先調整為「等他看完電視後再下指令」，或者「建立合適的電視或手機時間」。同樣的，我們在下指令的時候，也記得要先放下手邊的手機與工作喔！

⑹ 讓孩子重複你的話

除了重述一遍，確認孩子有聽進去之外，也要再詢問一下孩子知不知道該怎麼做。

⑺ 製作卡片

有點像闖關任務的卡片，請孩子解鎖一個任務之後，再來拿一個。

⑻ 訂下期限

提醒孩子還剩多少時間，要明確到分鐘的程度。如果孩子對時間比較沒感覺，設定一個可以看得到或會發出聲音的計時器是重要的，如果孩子還是拖拖拉拉，家長可以跳下去跟他一起做。

(中時新聞網)