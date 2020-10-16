門急診類流感就診人次。（指揮中心提供）

受到新冠肺炎威脅，今年公費流感疫苗打氣超乎預期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，暫緩50至64歲成人接種作業。

疾病管制署表示，今(109)年公費流感疫苗民眾接種踴躍，自10月5日開打至10月14日止10天流感疫苗已施打273.6萬劑(疫苗使用率45.3%)，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家，建議依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業；另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

疾管署進一步表示，經歷新冠肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，於日常生活均可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。

依疾管署監測資料，今年南半球流感季流感病毒活動度低，且目前國內類流感門急診就診率、就診人次及流感併發重症確診人數仍為低點，疾管署提醒除接種疫苗外，配合落實「樂活防疫 健康生活」運動，也可有效降低流感感染與傳播風險。

今年公費流感疫苗共603萬劑，自費疫苗共115萬劑。陳時中表示，目前為止已經施打297萬劑，已經接近要打的一半，這段時間大家打得很急，預防接種組討論後，希望還是由相對風險高的族群先打，健康成年人暫緩施打。

時中表示，今年大家衛生習慣較好，去年41周時，門急診類流感就診人次，過了一周就降到十萬一千九百人，今年的41周，僅三萬四千多人，今年疫情會比去年穩定。且從南半球的疫情來看，也都是處於低點，可以預測今年台灣疫情只要大家有把口罩配戴好就可以維持良好。

不少地方傳出各種潛規則，例如公費流感限制戶籍地，陳時中表示，這樣是增加大家的麻煩，再次強調，不限制戶籍地大家都可以接種

陳時中表示，今天宣布，明天開始實施。何時恢復成年人接種？陳時中表示要看疫情狀況。至於影響人數，陳時中說，目前總人數有530萬人，相對接種率沒那麼高，相對施打率低，但今年打很多。

首次暫緩施打，陳時中說，去年是分階段施打，其實也等於有控制。去年準備678萬劑疫苗，自費加上公費，今年有748萬劑，整個算起來可以打的人口涵蓋率有32.7%，去年一月底還有剩下30萬劑。若今天突然發生強打，陳時中呼籲，大家真的不用急，讓高風險的人先打。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，流感疫苗公費接種對象有兩種理由，一個是高風險族群也就是得到流感後，會增加重症的風險。另一個是要阻止高傳播族群，也就是容易導致流感病毒的擴散族群，例如醫護人員就是後者。另外學生也是高傳播族群，小學生以上得流感變成重症比例不高，但容易傳播。

至於50~64歲族群，不是那麼高風險，64歲以上是罹患流感後造成重症的比率較高。

李秉穎表示，從今年年初新冠疫情開始，台灣流感疫情都很低，南半球新冠疫情很嚴重但流感疫情很低，因為都加強防疫生活，所以很低。今年台灣流行狀況也不會上升，台灣防疫體系做得很好，沒有大規模的本土感染，持續檢疫措施，新冠疫情就會得到控制，流感也不太會增加流行機會，因此打在高傳播族群的意義就較少了，台灣防疫工作的關係，所以著眼在以高風險族群為優先接種對象。

今年幼兒施打率較低的原因？莊人祥表示，幼兒施打率六個月到入學前，比去年同期23.8%，今年是20.6%，施打部分，要帶小孩去施打要健康，大人有空才能帶去，社區如果有可以施打主要都是大人去排，接近性高，小孩要帶到特定場所施打，可能因此導致目前幼兒施打率偏低的原因。

(中時 )