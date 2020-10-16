三陽工業(2206)表示，投資綠能事業的湛積公司，並秉持尊重智慧財產權及技術自主精神，一向主動要求嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業秘密。

遭指控竊取Gogoro技術機密、並被檢調搜查的湛積公司，其公司針對此案做出回應，強調是惡意抹黑並非事實，在案件進入司法調查後會力爭清白，也靜待調查結果，並相信司法公正調查會還給公司清白。

三陽工業表示，基於品牌發展與全球布局，向來對綠能事業與新創產業密切關注。針對近來特定人士刻意影射、扭曲公司投資湛積之目的，除譴責外，亦做出以下聲明。

三陽指出，湛積公司創辦人林松慶於離職後，始與三陽初步接觸，並於多次會面後方由湛積公司提出投資邀請。三陽以審慎態度多方諮詢產業專家學者，且經公司指派律師進行投資評估審議後始投注資金，詳細投資均如實揭露公布於財報。三陽非湛積公司創始股東、亦非唯一股東或是持股比最大股東，亦未指派人員擔任湛積公司董監事職務。

三陽秉持尊重智慧財產權及技術自主精神，一向主動要求嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業秘密。於投資湛積公司前已明確告知並嚴格要求尊重第三人智慧財產權，並獲湛積保證恪遵法令之承諾。倘若因不法情事影響公司名譽而造成公司營運受損，三陽自當提起訴訟，捍衛公司名譽與股東權益。

惟若特定人士有抹黑、不當指涉而毀損公司商譽，或者散布轉傳惡意不實消息者，三陽工業也將捍衛權益提告，絕不姑息。

(時報資訊)