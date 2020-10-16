外界質疑蘇揆重大政策竟問小編「三倍券淪小圈圈決策」，行政院發言人丁怡銘表示，相關內容罔顧新聞專業、道聽塗說又未經查證；事實上，蘇上任以來，重大議題每幾小時就召開跨部會會議，不僅有效率，又能避免部會之間發生歧見時無人裁決。

丁怡銘說，關於臉書小編參與三倍券的會議的內容就與事實完全不符，不僅政院的影像設計成員從未參與院長所召開的三倍券會議，三倍券的防偽設計更是在相關部會的建議下，很快就決定提升至國幣等級。

丁怡銘並表示，政院參與的設計也僅有三倍券的封套和紙夾，由於本券必須具有防偽功能，因此交由專業人員負責，政院並未參與。

丁怡銘說，蘇揆任何決策都會召集相關部會首長，更在政策推出前要求各部會準備好相關論述與預擬回應。

他並指出，蘇揆上任以來，從婚姻平權議題、防範非洲豬瘟、防範武漢肺炎、紓困振興、三倍券發放等政策，每幾小時就召開跨部會會議，不僅有效率，又能避免部會之間發生歧見時無人裁決，才能將全球面臨重大疫情的此時此刻，維護台灣的經濟穩定和成長。

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(中時 )