代表質疑，認為清潔隊員相當辛苦，返回隊部還要清理車輛，但汙水排放問題不能如此草率。（吳建輝攝）

彰化縣田中鎮以出產稻米聞名，但最近有農民反映，他位在崁頂路稻田旁的灌溉溝渠，都會有人排放大量臭水，水溝不斷傳出惡臭，還浮現一層厚厚油脂，夾雜一些垃圾，綿延超過3公里，田中鎮民代表蕭家銘表示，經查發現是從清潔隊排水孔流出，直接將大量廢水排入水溝，一路綿延到下游，影響3、4個村里，相當可惡。

田中鎮復興路、和平路一直到崁頂路，近來有許多民眾、農民反映，不管是稻田旁或流經家門口的水溝，不斷傳出陣陣惡臭，從早到晚味道持續不斷，讓人以為住在垃圾場裡，就算門窗緊閉，味道還是會竄入家中，常常半夜被臭醒。

稻田旁的灌溉溝渠，浮現滿滿的油垢，味道刺鼻相當難聞。（吳建輝攝）

清潔隊四周溝渠，也都是滿滿臭水，味道騷臭不堪，民眾看到直搖頭。（吳建輝攝）

田中鎮民代表蕭家銘表示，民眾向他反映，他追查源頭發現，是從田中清潔隊排水溝流出，讓他相當氣憤，清潔隊員相當辛苦，從溪州焚化爐清運垃圾返回隊部，還要清洗所有運載垃圾的垃圾車，但汙水沒有經過處理，直接從水溝流到外面，甚至是灌溉農田的灌溉溝渠，這叫農民怎麼灌溉，這樣的稻米還有人敢吃嗎？

在附近種十甲地稻米的蕭氏兄弟表示，這個問題其實存在許久，但是最近遇到枯水期限水，導致水溝僅從清潔隊排出來的廢水，味道才會特別濃烈，現在水都不敢放，因為廢水裡面有什麼成分不得而知，擔心灌溉下去，稻米的品質會受到影響。

田中公所回應表示，自2012年清潔隊移至該處後，汙水處裡排放問題就一直存在，目前公所已編列預算，將加強汙水處理系統與排水管設置，未來保證廢水不會直接排入周邊溝渠，還給民眾安全衛生無味的生活環境。

(中時 )