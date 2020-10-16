產學界建議后里花博園區等地，都可規畫為台中城市歷史博物館設置地點。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

多名產業界與學者16日中午到台中市議會拉紅布條請願，希望市議會促請市府規畫興建台中城市歷史博物館，守護並保存台中人珍貴的文化資產與記憶，又可研究先人開發台灣的學術機構；博物館設置地點，建議西區台中監獄舊址、西屯小來公園、水湳經貿園區原台灣塔基地，后里花博園區等都是適合館址。

大豐麵粉廠公司董事長何澄祥表示，他是土生土長的台中人，台中市擁有建城超過百年的歷史，為什麼沒有一座屬於自己的城市歷史博物館？

何澄祥說，走遍世界各國都會參觀他們的城市博物館或歷史博物館，台中號稱是文化城，市中心區有多處的歷史古蹟與建築，從百年的火車站、台中公園、大同國小、忠孝國小、台中一中、第二市場，台中糖廠、台中酒廠、水源地、大同國小、台中州廳、台中市役所等。

「為什麼就沒有一座屬於台中人自己的歷史博物館」，他期待記錄與傳承過去百年來，這座城市從農村聚落，蛻變成工商城市的歷史軌跡，讓後代子孫了解，台中這座城市的偉大以及未來發展的願景。

台中市身為六都之一，又是人口第二多的大城市，沒有理由不設立台中自己的「城市歷史博物館」，台中這麼多處的文化遺址出土文物，需要有一個專責的博物館來負責保存和展覽，發揮博物館典藏和展覽教育的功能，也可做為遊客的觀光景點，並成為日後城市行銷的一大亮點。

何澄祥表示，有人建議國定古蹟台中州廳是適合的博物館地點，州廳建築物有其特色和歷史意義，也因先天上限制條件，空間與腹地相對來得小，不大符合現代博物館的規模。

他建議，市府應以要新設立的城市歷史博物館做為一級博物館，或是所謂的總館，底下還有二級、三級等其他各具特色的小型博物館，日後可配合展覽的文物型式，加以發揚光大。

那裡適合設城市歷史博物館？催生博物館團隊指出，博物館設置的地點全看市府未來的土地規畫與運用，西區三民路的台中監獄舊址、西屯小來公園、水湳經貿園區原台灣塔興建地，甚至是后里的花博園區等等，都是適合的館址，針對有人建議台中州廳，提醒市府還是要另外找地點興建比較合適。

「催生台中城市歷史博物館」團隊成員包括：大豐麵粉廠公司董事長何澄祥、逢甲大學都市計畫與空間資訊學系教授周宜強、副教授劉曜華、講師羅榮鑫、雲科大文化資產維護系教授李謁政、暨南大學歷史系講師黃美英、中國科大室內設計系副教授李東明、麗明營造公司董事長吳春山、藥聯生技公司（宏信大藥局）董事長邵長榮、長江廣告公司總監趙成年、台堡機電董事長黃邦男、上福營造許茂松、建築師林志峰、文史工作者黃慶聲等人。

團隊強調，今天的催生博物館記者會只是一個開端，目的就是希望市府能重視市民的心聲和願望，進而去思考這座城市歷史博物館的定位，未來再制定獎勵捐獻歷史文物展示的具體辦法，豐富博物館的展示及教育內容。

(中時 )