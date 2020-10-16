Google 在 10 月 15 日舉辦了 Search On 線上大會，主旨在分享 Google 如何在產品及服務中運用先進的AI(人工智慧)技術，組織來自全球的資訊。並且讓使用者更輕鬆藉由搜尋獲得相關的資訊與幫助。

Google Presents: Search On 2020

一、協助準確找到所需的內容

2019 年 Google 介紹 BERT 語言理解系統如何幫助在 Google 搜尋中提供更多相關結果。在 Search On 大會中則是分享現在每個英語查詢中，使用者都可以透過 BERT 來獲得更高品質的搜尋結果。其中還分享了一些最新的搜尋排名改善，這些改善是通過最新的 AI 研究得以實現的。Google 指出，以英語進行搜尋的需求中，每 10 次就有一次包含了拼寫錯誤的關鍵字，因此這一次導入的 AI 技術，就包括提高拼寫錯誤單詞的理解能力，以及網頁上特定段落及感興趣子主題的能力，這將能幫助使用者在搜尋廣泛的問題時，得以提供更多元化的內容。Google 將在今年底開始在英語中推出這項更新。

二、理解影片中的關鍵時刻

透過新的 AI 驅動方式，Google 現在能更深入了解語意並辨別影片中的關鍵時刻，進而能在影片中標記出這些片段，讓使用者能夠像瀏覽書中的章節一樣地瀏覽影片。無論是要尋找廚藝教學的其中一個步驟、或是某場比賽中關乎勝負的扣籃，使用者都可以輕易地找到那些影片片段。Google 今年已開始測試這項科技，並預計到 2020 年底將有 10% 的 Google 搜尋結果將運用這項新科技。

透過新的 AI 驅動方式理解影片中的關鍵時刻。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

三、在 COVID-19 期間提供實用的資訊

Google 指出他們正在進行一些能幫助使用者探索世界，並且更有效且安全的完成工作的更新。包含「熱門時段」功能的更新，會顯示某一個地區當下的忙碌程度，讓使用者可以更輕鬆的與他人保持安全的社交距離。在「AR實景導航」中，也提供讓使用者在進入某一間商家前就能掌握該商家的基本資訊的新功能。Google 也在 Google 搜尋及 Google 地圖的商家資訊上增加 COVID-19 安全警示資訊，幫助使用者可以提前了解商家針對 COVID-19 的安全資訊，例如是否需要配戴口罩、是否需要提前預訂，或是商家員工是否採取額外的安全防疫措施，像是體溫量測。另外，Google 也運用 Duplex 對話技術幫助當地商家將其相關的營運資訊可以時時保持在最新的狀態，例如商家營業時間或商品庫存。

Google 搜尋及 Google 地圖的商家資訊上增加 COVID-19 安全警示資訊。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

Google 地圖「熱門時段」功能的更新。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

四、搜尋眼前事物並透過 3D 方式探索更多資訊

對於許多主題來說，將資訊視覺化是幫助人們理解的關鍵。透過 Google 搜尋上的 AR 與智慧鏡頭多種新功能，能幫助人們用更多元的方式學習、購物及探索世界。許多人在家學習時所面臨的挑戰，現在只要 Google 智慧鏡頭(Google Lens)，就能解決有關數學、化學、生物學和物理等學科問題。而社交距離的改變，也大幅地影響人們購物的方式，Google 透過新的功能更新讓人們可以在沒有展示、試穿空間時，可以在網路上挑選毛衣或是挑選新車（目前挑選新車的功能僅限於美國地區）。

五、不知道怎麼搜尋歌曲？用唱的就行

相信你我都有過腦中浮現一段旋律卻回想不起歌詞的經驗。當這樣的時刻再次出現時，使用者只要在 Google 搜尋上哼出旋律， AI 技術就能幫使用者找到對應的歌曲（目前僅在 Android 裝置上支援）。

六、透過數據更深入理解

有時候最好的搜尋結果是統計數據，但統計數據通常埋藏在大型數據集中且不易取得。現在當使用者問「多少人在芝加哥工作」之類的問題時，Google 會以自然語言處理將使用者的搜尋對應到 Data Commons 中數十億個數據點中的一組特定點，進而能以視覺化且淺顯易懂方式提供資訊。除此之外，使用者也能找到其他相關的數據或背景資訊（例如其他城市的統計資料等），以幫助使用者輕鬆地深入探討該主題。這是透過 Data Commons 專案 得以實現的，Data Commons 專案是一個於 2018 年啟動，與戶政事務所（Census）、疾病管制與預防中心（CDC）、世界銀行等許多機構合作的開放式知識數據資料庫。

Search On大會中提及的Data Commons功能。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

七、如何擁有更好的搜尋體驗

在活動中，也分享了對於為何 Google 搜尋能夠與眾不同的觀點。Google 認為在他們的所有工作中有四個關鍵因素來優化 Google 搜尋，讓每年數兆的搜尋可以得到更好的解答。這些因素得以讓 Goolge 為大眾帶來幫助，並讓他們每天透過 Google 尋找資訊時感到可靠且獲得幫助。

(1)了解全世界的資訊

Google 專注在理解來自於全球的資訊，並讓它容易取得並且帶來幫助。透過在人工智慧與排序技術上的投資，已可以協助使用者在網路上從全球尋找資訊，找出過去從未取得的新發現。

(2)最高品質的資訊

使用者仰賴 Google 搜尋來取得最高品質的資訊內容，Google 從一開始就對品質高度要求，而這也是讓 Google 與眾不同的原因。每年 Google 發佈數以千計的改善作法來讓 Google 搜尋變得更好，並嚴格地測試這些調整，以確保使用者可以從中獲得幫助。

(3)全球頂尖的隱私與安全保護

為確保使用者與其擁有資料的安全，Google 投資並建構出全球頂尖的隱私與安全保護工具。Google 引領此產業中對於使用者的安全保護，例如：網頁安全工具 Safe Browsing 與垃圾郵件阻擋。Google 相信隱私保護是普世價值，並且承諾給予每位使用者可以掌控自己隱私權的工具。

(4)讓每個人都能輕鬆存取資訊

最後，Google 一直致力於讓搜尋資訊能為所有人存取及使用，而他們的目標是協助開放網路蓬勃發展，每年為其帶來更多的流量，而這也是 Google 過去就開始創造的。不論是任何人或是使用任何裝置，Google 搜尋都是免費的，且在全球支援超過 150 種語言。Google 將持續拓展他們的能力，以服務每個角落的使用者。

(科技)