為振興台中市舊城區發展，由中城再生文化協會主辦的第二屆「鈴蘭通散步納涼會」將於24、25日登場，復刻日本夏季傳統消暑的「納涼會」模式，邀請民眾換上日本浴衣、走踏中城，盼營造出歡樂氛圍，打造一場中區嘉年華會，藉此帶動商圈。

穿上日本傳統和服式浴衣或旗袍，手上提著鈴蘭花模樣的提燈，中城再生文化協會指出，台中是全台第一個仿京都規畫的城市，而從舊火車站到綠川間的地段早期稱為「鈴蘭通」，街邊都設有鈴蘭花造型路燈，為重現中區舊文化特色，活動期間將在店家門口設置鈴蘭花燈飾，再現昔日風華。

「鈴蘭通散步納涼會」去年首次舉辦、吸引60多家商家加入，今年已擴大至超過百家店家加入，並區分為5大活動，2天的下午都有變裝遊行，並將於中山路沿線設置跳島式市集，此外，主辦單位還策畫在火車站前廣場舉辦鈴蘭通啤酒節、舉辦老照片展覽，盼帶領民眾踏入時光隧道。

台中市政府祕書長黃崇典表示，節慶是帶動地方發展的盛事，市府過去對中區投入許多硬體設施，但若沒有軟體的配合，仍然不足；此活動乘載著歷史的傳承與記憶，是珍貴資產，由民間發起、群策群力，更可以長久，未來盼成為地方重要活動，展現台中的文化底蘊。

(中時 )