不少專家都預測，新冠肺炎疫情將在秋冬捲土重來。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前世界仍處在第二波疫情當中，尤其歐洲疫情持續創新高，美國也沒有減緩，秋冬疫情再起確實有可能，指揮中心下月中將公布秋冬專案，邊境管制將是重點之一。

陳時中表示，國內境外移入的風險近期已越來越多，指揮中心11月中將宣布秋冬專案，推動緊縮、嚴管的措施。最重要是觀察世界的變化來因應，屆時，邊境的管制將是重點之一。另外，境內加強新生活運動也是重點方向，要看看社區的情況決定實施的強度，看看哪一種方式對社會的影響最小。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，秋冬疫情再起，在其他國家已是定局，台灣前面守的不錯，接下來會不會被捲入，就得看看防守的措施。現行入境居家檢疫14天加上7天自主健康管理的措施控制的不錯，但接下來還得視國際疫情的狀況，提高邊境防守的強度。

邱政洵表示，指揮中心必須依據各國不同的風險，來推動邊境措施，一旦某個國家確診個案多，就必須落實先前對菲律賓提出的「菲律賓模式」，也就是入境者全數採檢，並安排入住集中檢疫所。

社區的防守方面，邱政洵表示，民眾絕對不能鬆懈，八大場所切記要戴口罩，平時也要注意社交距離。至於要不要推動更嚴格的措施，例如限制集會、特定場所停業等，就需要視國內疫情監測的變化來決定。

(中時 )