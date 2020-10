「鴻海科技日HHTD 2020」16日首登場,鴻海董事長劉揚偉在開場時,開宗明義說,鴻海的核心競爭力除了執行力跟效率外,還有科技力,「鴻海科技日HHTD 2020」就是要把鴻海轉型成為一個「科技的鴻海」的用心,彰顯出來。

「鴻海科技日HHTD 2020」在鴻海成立46年後首登場,對於「鴻海科技日HHTD 2020」從何而來?外界多所好奇,為此,劉揚偉特別選在「鴻海科技日HHTD 2020」開場時為外界解惑,他說,20多年前曾經有位大客戶的CEO參觀完了鴻海檢測實驗室後,告訴鴻海創辦人郭台銘說「Terry, you are under sold.」他的意思是說,鴻海的技術很好,但是因為沒有對外開放,外界都不知道,所以他看完之後有感而發地說了那句話。

這件事被劉揚偉知道後,劉董將此事一直牢記在心,希望有一天能夠把鴻海的技術好好的對外界說清楚,讓大家更能夠認識鴻海的技術能力,也從而為「鴻海科技日HHTD 2020」的誕生帶來契機。

至於為什麼選在這一天呢?劉揚偉指出,鴻海創辦人郭台銘在多年前就一直念茲在茲的希望把鴻海轉型成為一個「科技的鴻海」,為此,他做了很多的努力,所以鴻海選擇在他生日附近的這一天舉辦鴻海科技日,就是希望告訴他,鴻海不會忘記他的期望,未來也會朝著這個方向不斷去努力。同時讓大家知道,鴻海的核心競爭力除了執行力跟效率外,還有科技力。

因為這是鴻海科技日第一次的嘗試。鴻海對這天的來臨非常的戒慎恐懼,希望把鴻海最好的科技拿出來跟業界一起分享。

劉揚偉強調,鴻海原本想在今日展示所有3+3相關的技術,包括EV還有數位健康跟機器人。但是因為新冠肺炎的關係,考量到海外客人不容易過來,場地也不適合容納太多的人,所以將時間調整成只有一天,且只選擇介紹以EV 為主的相關技術,聚焦在EV開放平台以及相關的關鍵零組件,同時也深入介紹EV軟體和硬體開放平台,也就是所謂的MIH開放平台,鴻海將此平台命名為開放平台的意思,就是希望可以把鴻海開發的軟體平台和EV底盤平台和大家一起來分享、擁有、改善。希望透過這個軟體和硬體平台的開放,免於台灣EV產業的重複投資,並進而縮短EV產品開發時程,讓台灣的EV產品可以更快速的進入市場,不但更有競爭力,也可以發展的更蓬勃。

(工商 )