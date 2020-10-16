立榮航空B7-9051軍包機昨飛往東沙島途中，進入香港飛航情報區前被告知2萬6000呎以下有「危險活動」，20年來首度被禁入，原機被迫折返。對此，國防部長嚴德發表示，經查證，中共當時在周邊海空域沒有軍演，中國海事局也未發布禁航公告，狀況適合國際飛航組織所公告的飛航狀況。

兩岸關係正值緊張之際，立榮航空編號B7-9051次軍包機，昨上午搭載55名國防部與海巡署官兵從高雄小港機場飛往東沙島，準備進入香港飛航情報區時，突被港方告知該區域2萬6000呎以下有「危險活動」，並罕見地拒絕航班進入，原機不得不折返，成為海巡署東沙包機20年來，首度因「非天候因素」被迫返航的事例。

對此，蘇貞昌今天上午表示，飛航就照飛航的標準與國際慣例來做，他認為不應該影響相關飛航的運行與運作。至於此事是否與陸方有關？蘇貞昌說，目前還在了解。

嚴德發則表示，經過國防部查證，中共當時在周邊的海空域沒有任何軍演，中國海事局也沒有發布禁航公告，當時狀況適合國際飛航組織所公告的飛航狀況。

嚴德發呼籲，中共要遵守國際飛航組織規範，重視國際飛航安全，不要破壞國際飛航秩序。

(中時 )