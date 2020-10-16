川普與紅口罩女

無論美國總統川普說什麼，她都點頭如搗蒜，甚至還豎起大拇指表示肯定。在川普周四晚於佛州邁阿密舉行的市民大會中，除了主角外，最受矚目的，就是這位戴紅口罩的女性。

據《紐約郵報》（New York Post）15日報導，這位女觀眾在川普身後，聆聽擔任主持人的美國國家廣播公司新聞（NBC News）主播賈絲莉（Savannah Guthrie）和這位白宮主人激辯。

而美國海軍海豹（SEAL）特戰隊退役上尉和聯邦調查局（FBI）幹員吉里安（Jonathan Gilliam）推文說，「我不知道這位在川普背後戴紅口罩的女性是誰，但看到總統回答問題時點頭同意，我已經成了她的鐵粉。」

當川普最後談到美國經濟時，她不但豎起大拇指，高聲歡呼，還將手舉在頭上鼓掌。一名推特用戶甚至推文說：「我希望，有人能像紅口罩女相信川普般相信我。」

(中時新聞網)