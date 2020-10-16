在賽前誰也沒能想到勇士22歲菜鳥威爾森(Bryse Wilson)對上道奇，能繳出6局只被敲1安的成績，而這是他的季後賽初登板，威爾森助勇士在國聯冠軍戰聽牌，也讓自己一戰成名，事實上他上一次出賽已是3周前，G4技壓道奇王牌柯蕭奪勝投，他賽後表示榮幸與他對決。

威爾森2016年選秀第四輪選進，2年內火速升上大聯盟，不過由於勇士陣中有不少年輕投手，因此威爾森一直沒受到注意，直到季末哈默斯（Cole Hamels）肩傷嚴重，威爾森才得以在9月23日獲得首次先發機會，5局無失分，助勇士在國聯東區封王，「那場比賽讓我建立無比的信心，這也是為何在今晚我能繳出這樣的成績。」

威爾森此戰6局僅被敲1支安打，雖然這支安打就是里歐斯（Edwin Rios）的陽春炮而失1分，不過總體來講，威爾森仍帶給所有球迷驚奇，「對於大部分的球員來說，這是一場至關重要的季後賽、冠軍戰，不過對我來說就是一場球賽，我將球丟給投手，讓打者出局，這對我來說就是最重要的事，能讓我保持冷靜，做到該做的。」

「哇…我只能驚訝。」勇士總教練史耐克(Brian Snitker)在賽後說，「我原本只希望他能撐4局，但這孩子挺身而出，他已經3周沒有上場了，這真令人難以置信。」威爾森上次出賽是9月底，當時先發3局失1分，這是他的季後賽處女秀，期間只有練投和模擬比賽來保持手感。

柯蕭主投5局被敲7安、失4分，其實他此戰球速下滑，控球也有些不穩，不過在前5局仍用靈活配球解決勇士打者，僅失1分，不過第6局打者進入第三輪後風雲變色，柯蕭苦吞敗投。威爾森在賽後說，「能和像柯蕭一樣出名的強投對決，對我來說真的太榮幸了。」

(中時 )