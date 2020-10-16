林務局東勢林區管理處推動轄內里山倡議及山村綠色經濟永續發展工作，5日於台中市和平區斯可巴、松鶴、裡冷社區舉辦「谷關原民社區里山森林保育推動計畫」成果展，現場踏查在地友善里山成果案例並與社區部落交流分享，共計45人參加。

東勢林管處自2017年起委託中華自然資源保育協會辦理2期「谷關原民社區里山森林保育推動計畫」，陪伴谷關地區斯可巴、哈崙台、松鶴、裡冷、南勢等社區夥伴推動里山森林保育工作，至今已屆3年，結合部落組織與社區居民28戶40人組成「谷關里山保育聯盟」。

東勢林區管理處處長蕭崇仁（左）頒發谷關里山標章。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

「谷關里山保育聯盟」推動逐步復耕傳統作物、維持在地農業經營、友善環境耕種、發展生態旅遊，維護傳統生活文化和舊聚落古蹟，以保存生活領域上人與自然的共存關係，並藉由合作、保存、推廣與行銷，提升在地經濟價值與特色，創造谷關地區「根經濟」的發展。

谷關里山標章的友善環境農產品。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

友善環境經營的農產品。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

友善環境經營在地夥伴講解如何透過友善經營平衡山村經濟及永續環境。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

今年更創立「谷關里山」標章品牌，依據聯盟夥伴合作之六個面向，設立根生文化、農民保種、友善環境、在地加工、里山商店、解說職人等六個標章分項，以認證谷關里山保育品牌，並協助社區品牌的行銷。

東勢林管處藉成果展頒發標章獎牌給符合標章規範的夥伴們，以感謝、表揚這段日子夥伴們對里山友善經營的默默努力與付出，也希望影響更多人加入里山生活。另表揚10月1日東卯山黑熊救援行動中，第一時間立即通報的農民，還有在後送過程中，提供大型鐵籠的斯可巴社區詹東運及哈崙台部落達緄舒樣、協助載運黑熊及提供貨車的南勢社區洪明輝。

谷關里山標章。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

友善環境經營的甜柿園。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

友善環境經營在地夥伴講解如何減少化學農藥使用友善經營。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大谷關地區友善環境經營的農產品10月25日將於文心森林公園「2020里山生活市集」販售，市集還有捐發票贈百元里山券(網路預約)、DIY活動(報名中)及泰雅獨立樂團表演，相關訊息請上「谷關里山生活市集」粉絲專頁查詢。

(中時 )