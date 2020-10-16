宇峻(3546)今日宣布，以日本HOBBY JAPAN的動畫作品為題材、台灣USERJOY研發的《sin七大罪～魔王崇拜～》確定今年在台港澳上市。

《sin 七大罪》是模型雜誌出版商HOBBY JAPAN推出的「魔王崇拜型計畫」跨媒體製作，範圍包含模型、漫畫、動畫等領域，如今於宇峻製作的《sin七大罪～魔王崇拜～》為首次推出的對應遊戲。知名插畫家所設計的七大罪魔王，徹底了顛覆了魔王的形象，香到不可思議的造型征服了廣大的信眾。

宇峻今年前3季營收11.85億元，年增41.9％，其中，第3季營收3.67億元，季減15.4％，年增16.5％，主要2月新遊戲《三國群英傳M》上市貢獻，營收在第2季達到高峰。

展望第4季，經典遊戲《三國群英傳》系列，睽違10年的單機正統續作《三國群英傳8》將於Steam平台上架；《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》事前登錄突破20萬人，預計10月下旬上市；《sin 七大罪》今天也確定在第4季在台港澳推出，有望拉抬第4季的營收動能。

(時報資訊)