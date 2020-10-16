美國總統大選倒數2周、歐洲疫情再度警報，使得全球經濟市場不確定風險持續升高，在科技股領跌下，美股四大指數連續第三天走弱，台股今表現虎頭蛇尾，多檔連紅個股拉回，終場收跌77.45點、報在12750.37點、成交量為1853.97億元，呈現日K連5黑；台股周線翻黑、本周指數跌136點，預計台股短線維持拉回整理。

蘋果新機iPhone12即將在下周五開賣，蘋概三大指標股中，大立光(3008)股價回穩，開高震盪，午盤後漲幅略為收斂，終場收漲0.34%、報在2965元，鴻海(2317)今首度舉行科技日，釋出積極轉型訊息，今發表電動車計畫，目標2年內推出與裕隆合作的首款電動車，並希望EV開放平台及關鍵零組件在全球電動車的市占率，今股價也反映消息面利多，站回季線，終場收漲0.64%，台積電(2330)今則因法說會行情失靈，股價陷入震盪修正，終場收跌0.88%、報在449元。

熱門族群方面，水庫水位亮紅燈，淡化廠千附(8383)今爆量攻上漲停；國統(8936)收漲4.86%，股價連3日走高；MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)市場在疫情帶動需求、加上第四季傳統旺季下，確定呈現供給緊張，且也將從本季起陸續漲價，富鼎(8261)今開高走低，收跌5.15%、大中(6435)亦翻黑，尼克森(3317)午盤後也漲幅收斂，收至平盤；另外，集團作帳行情上，今就屬力麗集團最為搶眼，力鵬(1447)整場鎖住漲停，力麒(5512)則是一度觸及漲停，收漲2.87%，還有旗下水資源概念的山林水(8473)亦收漲逾3%。

分析師表示，國際消息面動盪，導致市場操作心態漸趨保守，台股目前失守5日線及12900點整數關卡，但短中期各期均線重回多頭排列，形成下檔強勁支撐，只是因為指數多次挑戰萬三未果，故又重回箱型區間的上緣位置，台股短線維持拉回整理，下檔支撐在10月8日跳空缺口。在成交量上，因成交量能下降至2000億元以下，導致上攻動能不足，加上國安基金退場氛圍影響下，指數續攻力道有限，後續將持續關注美國疫情與大選、國會紓困法案進展、以及地緣政治衝突風險升溫等三大問題。

(時報資訊)