鴻海(2317)今（16）日舉辦首屆「鴻海科技日」（HHTD），展示與電動車（EV）相關技術與關鍵零組件實力，並宣示目標在2024年推出首款電動車（EV）商業化固態電池。董事長劉揚偉指出，動力電池占電動車成本達30～35％，為最重要關鍵零組件。

劉揚偉認為，電動車與物聯網（IoT）使汽車產業變成得電池、電機、電控系統「三電系統」者得天下，台灣有強勢的半導體及資通訊產業，應把握2025～2030年的全球電動車黃金起飛關鍵期，並對政府提出應廣設充電樁、獎勵電池開發2項呼籲。

劉揚偉指出，相較於電池僅占智慧型手機成本的3～5％，動力電池在電動車的成本占比高達30～35％，遠高於驅動系統的20～25％、車用電子的15～20％、車體結構的13～15％及其他10～12％。

對於在電動車成本中占比最高的電池，鴻海產品長蕭才祐表示，鴻海透過電池快充與低溫優化、低鼓脹軟包技術、雲端AI電池管理系統、高能量密度電池、無貴金屬全新製程、固態電池研發等6大「黑科技」，來迎戰電池發展難題。

蕭才祐表示，運用上述關鍵技術，可使電池重量減半、體積減少6分之1、循環壽命提升逾10％。由於認為2025年誰能掌握固態電池、誰就能稱霸天下，鴻海目標在2024年推出首款商業化固態電池，將減輕目前液態電池的重量與成本，更能解決液態電池的隱患問題。

蕭才祐指出，鴻海多年致力於開發新材料，已擁有高強度、高延展性、耐腐蝕、無須熱處理、鑄造成型性優良的獨家高強度壓鑄材料，足以讓鴻海輕量化與模組化的開放底盤動力平台擁有超強競爭力。其中，高效能散熱密封技術自2012年起已應用在特斯拉產品中。

劉揚偉認為，據BCG調查預期，全球電動車市場2025～2030年將達到每年3600萬台規模，為發展黃金起飛關鍵期，台灣企業需投入更多資源開發，以快速搶占此新興市場，並呼籲政府應廣設充電樁、協助電動車普及，並鼓勵電池技術開發及原料掌握。

(時報資訊)