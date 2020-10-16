資誠（PwC）會計師事務所15日發布《區塊鏈對全球經濟影響報告》指出，在未來10年（2030年），區塊鏈技術將為全球GDP增加1.76兆美元，以中國大陸與美國受益4,000億美元為最大受益者。在台灣部分，根據行政院數位國家計畫顯示，2025年我國數位產業產值將達到新台幣6.5兆元，包括5G、區塊鏈、AI、數據分析等做為數位產業主要動能。

國發會2019年中因應行政院數位國家計畫推動成立「台灣區塊鏈大聯盟」，吸引華碩、仁寶、凌群、遠傳等企業會員參與。而我國經濟部中小企業處也爭取亞洲區塊鏈加速器（ABA）來台，將完整提供區塊鏈領域的創業家及企業加速、投資基金、行銷廣宣及深入輔導等線上線下資源帶到台灣，打造亞洲區塊鏈第一中心，預估兩年內可帶動台灣區塊鏈產值達新台幣百億元。

資誠金融產業服務副營運長郭柏如指出，區塊鏈商機龐大，關鍵就在去中心化、分散帳簿等技術應用範圍極廣，像是在追蹤商品、數位貨幣與支付服務，其經濟潛力分別為9,620億美元、4,330億美元。

在身份管理、合約與契約等領域，區塊鏈經濟潛力合計為2,970億美元，同時區塊鏈技術可整合客戶關係管理（CRM）平台，對智慧型手機的使用者提供更友善的介面、該部分商機上看540億美元。

郭柏如也表示，未來區塊鏈在中國大陸（4,400億美元）和美國（4,070億美元）的潛在淨收益最高，換言之，中美兩大經濟體將是區塊鏈經濟最大受益者。

而其他國的區塊鏈潛在淨收益依序為德國（950億美元）、日本（720億美元）、英國（720億美元） 、印度（620億美元）和法國（590億美元）等，主要集中在東亞、印度與歐美等國。

(工商 )