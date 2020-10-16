經濟部加工出口區管理處為內政部授權之特設主管建築機關，園區內相關建築管理均採「服務高於管制」、「輔導重於處罰」及「溝通多於審核」等原則，與區內事業多有良好互動，推行建築管理措施時均深入考量現況、研析可能遭遇問題並提出解決方案，適時召開園區宣導協調會議，使區內事業充分了解加工處政策並積極配合執行，今年度內政部督導加工處推動「施工管理考核計畫」，管理成果評比成績榮獲全國特優的佳績，可見園區內相關施工管理作法值得肯定。

為積極輔導區內事業於施工營造過程符合內政部「強化建築物施工管理作業原則」及建築法有關施工管理法令，加工處除定期現勘建築工地，依規定辦理各樓層施工勘驗、督導工地施工環境、工程進度、安全維護及防災緊急應變措施等項目外，更於2019至2020年度間推動「加工出口區建物使用專案輔導計畫」，委託社團法人高雄市建築學會及多位建築師，全面提升園區施工品質及安全，包括審查開工前施工計畫書，主動安排工地現場勘查，督導工地施工作業、環境及安全衛生等，並與營造工地人員交流溝通，就現況提供施工改善意見及精進作為，促使整體工程如期如質完工，區內事業讚譽有佳，經內政部考評為特優機關，實屬不易。

未來加工處也將持續秉持主動服務及落實營造工地施工安全為目標，輔導區內事業及營造廠於施工過程符合法令規定，並配合內政部建築施工管理督導考核計畫，推動施工管理「3-3-3」政策，包括採取宣導、查核、輔導「三合一」策略，將「施工安全不打折」觀念傳達給區內事業及營造廠，以良好的互動作為基礎，帶領加工出口區穩健走向下一個50年。

(工商 )