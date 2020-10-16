10月14號發行全新單曲的藝人Selina（任家萱）15日趁著工作空檔特別前往貓空的健行步道爬山，還前往新店當地的網美知名景點，在個人社群平台上分享多張美照，吸引上萬人湧入按讚。

Selina相隔一年半再推出全新單曲《四季》，日前為了拍攝MV特別跑去南台灣墾丁取景，透過導演的鏡頭與取景方式將墾丁拍得像國外海灘一樣美，加上輕快的旋律與Selina溫柔的嗓音受到廣大歌迷的喜愛。不過南部熱情的陽光也讓Selina因此過敏並黑了一圈，事後她自我揶揄表示「腫退了之後我發現整個人黑一圈，像變成小黑炭一樣，像極了墾丁給了我最熱情的伴手禮！」

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而行程滿檔的她，15日趁工作空檔與友人一同登山拍下多張照片，Selina雖一身輕便、臉上沒有任何妝容，但絕佳得好氣色依然引來大批粉絲的留言「世界上最美的山友就是你❤️」、「想當妳的山友」、「人比花嬌，Selina比花還漂亮」。

還有粉絲不忘為Selina的新歌宣傳「陽光，空氣，水，養分，這些四季裡也都有欸」、「有你在 就是最美好的季節」引發熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 ♥selina♡（@selinanahaha）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 15 日 上午 6:26 張貼

(中時新聞網)