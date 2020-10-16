南投縣埔里一名正在居家檢疫的50歲男子，10月16日上午母親要與他聯絡時無回應，前往住處探視，竟發現兒子口吐白沫、已無生命跡象，消防隊獲報趕到發現人已死亡！縣府民政處表示，遺體正從埔里送往南投殯儀館；南投地檢署將進一步相驗，確認男子死因。

據了解，該男子居家檢疫進入第8天，16日上午10點多，母親要送早餐給兒子，卻沒有回應，進屋查看發現他倒臥屋內已無意識，趕緊通報消防隊；消防人員趕到發現男子肢體僵硬，並出現屍斑，明顯死亡。死者遺體現送往南投殯儀館，由檢警進一步相驗確認死因。

(中時 )