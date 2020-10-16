居家檢疫第8日 埔里50歲男子驚傳猝死 14:082020/10/16 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投埔里10月16日上午有居家檢疫男子猝死，死者遺體現由檢警進一步相驗，確認死因。（黃立杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣埔里一名正在居家檢疫的50歲男子，10月16日上午母親要與他聯絡時無回應，前往住處探視，竟發現兒子口吐白沫、已無生命跡象，消防隊獲報趕到發現人已死亡！縣府民政處表示，遺體正從埔里送往南投殯儀館；南投地檢署將進一步相驗，確認男子死因。 據了解，該男子居家檢疫進入第8天，16日上午10點多，母親要送早餐給兒子，卻沒有回應，進屋查看發現他倒臥屋內已無意識，趕緊通報消防隊；消防人員趕到發現男子肢體僵硬，並出現屍斑，明顯死亡。死者遺體現送往南投殯儀館，由檢警進一步相驗確認死因。 (中時 ) #男子 #發現 #南投 #居家 #檢疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投流感疫苗達5.8萬人施打 地方醫院全面支援 11:282020/10/16 生活 公費流感疫苗不夠打 陳時中宣布50-64歲施打喊卡 13:372020/10/16 生活 廢中火燃煤機組 8成市民贊成 04:092020/10/16 地方新聞 男電話恐嚇要炸小港機場 警火速逮人 13:562020/10/16 社會 聚陽重啟擴產 加碼新南向 04:092020/10/16 產業．科技 東海商圈氣爆 研判人為因素 04:092020/10/16 地方新聞 失意男身綁女友直往海中走 海巡望遠鏡發現急拉上岸 10:442020/10/16 社會 女懷孕前男友嗆「去驗DNA」 乾哥開鎮暴槍七槍洩憤 11:212020/10/16 社會 名醫「忍不住」北捷2度襲胸 被害女爆氣：非初犯絕不和解 11:302020/10/16 社會 MLB》快要追平吉特！光芒菜鳥上演「十月驚奇」 11:492020/10/16 體育 生活熱門新聞 公費流感疫苗不夠 陳時中宣布50-64歲施打暫緩 - 生活 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 江蘇台商新冠採檢陰性「很不幸」？ 莊人祥澄清：我是自嘲 - 生活 iPhone11自砍5400 好市多更便宜！衝了 - 生活 省錢達人曝「家樂福吃法」一餐不到10元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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