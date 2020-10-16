今年受新冠肺炎疫情影響，公費流感疫苗出現爆打潮，台中市衛生局宣布，自17日起，凡台中市民年滿65歲，持身分證及健保卡前往台中各區衛生所可優先接種，大安區、太平區則請至「社區設站」施打，並呼籲中央採購撥補，解決疫苗不足情況。

台中市衛生局指出，今年全國公費流感疫苗採購量約603萬劑，人口涵蓋率25．5％，市府今年也採購75萬2300劑4價流感疫苗，採購量六都第2多，人口涵蓋率26．7％，六都第2高。台中市自10月5日公費流感疫苗開打以來，截至10月14日接種數達到32萬劑。

衛生局表示，依據衛福部疾管署監測資料，65歲以上長者為罹患流感併發症的高風險族群，流感併發症死亡率高居所有年齡層之冠。台中市推重陽敬老市民日，凡年滿65歲以上，持身分證及健保卡至全市27區衛生所，可優先接種流感疫苗；大安、太平區至「社區設站」施打，當日也提供幼兒流感疫苗接種。

衛生局指出，建議民眾前往合約醫療院所或衛生所前，先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免向隅。並請市民禮讓高風險族群，如65歲以上長者和學齡前幼兒優先接種。預防流感除接種疫苗外，做好個人手部衛生及咳嗽禮節等，出入醫療照護機構、大眾運輸等人潮擁擠場所，務必佩戴口罩。

(中時 )