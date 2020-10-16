台灣大哥大今（16）日公布，再次取得Riot Games年度最新MOBA力作-《英雄聯盟：激鬥峽谷》台灣代理權，並宣布台灣將於12月正式展開公測。這是繼《符文大地傳說》與《VALORANT 特戰英豪》後，台灣大哥大所代理的第三款Riot Games遊戲。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》是一款具備《英雄聯盟》5對5對戰模式及遊戲深度、並且完全忠於符文大地和其宇宙世界觀的手機遊戲。玩家熟悉與熱愛的英雄和造型，將在激鬥峽谷中有了嶄新的地圖與體驗。首發英雄陣容，包括阿璃、蓋倫以及伊澤瑞爾等近 40 位上中下各路的英雄，以雙搖桿直覺性操控，在手機上原汁原味重現英雄本色。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，台灣大與Riot Games強強聯手，從《符文大地傳說》到《VALORANT 特戰英豪》，在台灣遊戲市場上掀起一波又一波的感動與驚喜，打造出讓用戶有感的超5G的應用。由Riot Games所打造的PC版《英雄聯盟》，一推出便風靡世界、玩家遍布全球，11年來立於不敗之地。如今《英雄聯盟：激鬥峽谷》不僅承襲了PC版的精粹，更為手機環境原生再造、脫胎換骨，還可以讓玩家可以隨時用手機上線組隊，勢必吸引更多玩家加入。

李芃君說明，透過5G大頻寬及低延遲等特性，更能幫助玩家在《英雄聯盟：激鬥峽谷》的速度上有更好的展現，可以瞬間施放技能，與隊友迅速擊垮敵方主堡。《英雄聯盟：激鬥峽谷》將在12月正式公測，歡迎各路英雄好手一起來試身手，在拇指之間開大招、放大絕！

Riot Games開發團隊表示，《英雄聯盟：激鬥峽谷》並非強硬的把PC版《英雄聯盟》移植至手機，而是以全新模組、動畫、遊戲系統和其它驚喜，重新再造的一款手機遊戲，其中最特別的是保留了《英雄聯盟》玩家最熟悉的核心玩法。團隊為了讓玩家透過手機也能完美操作遊戲，採用雙搖桿直覺性操控設計，在競技需要速度和精準度時，透過手指啟動虛擬搖桿，更能有暢快而靈敏的操控感。同時為了聯盟對戰，團隊也提煉進化更適合手機對戰的5對5地圖，並且透過手機就能輕鬆的邀請朋友一起團練。召喚師們，一起隨時隨地開戰吧！

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