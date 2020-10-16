兩岸敵意螺旋居高盤旋不下，《人民日報》昨日刊登〈告台灣情治部書〉，以最嚴厲的外交及兩岸術語，也是被視為動武訊號的「勿謂言之不預也」作為文章主軸。面對本次陸生返台艱辛萬分，陸生家長十分擔憂台海局勢影響孩子求學情況，擔憂長假可能政情再現變數，不少陸生已表明今年寒假不回家過年。

《人民日報》與新華社過去皆曾以「勿謂言之不預也」發表評論，並在1962年、1967年、1978年由兩家官媒三度宣示後，分別爆發中印邊境戰爭、珍寶島事件、中越戰爭的武裝衝突。

一名孩子在北部某老牌私校就讀的陸生家長表示，這句話在大陸的外交辭令中，幾乎就是開戰前的最後通碟，因此現在大批陸生家長都很擔心，認為兩岸情勢緊張，「不知道台灣民眾有沒有『大軍壓境』的緊迫感？」

想起這次孩子回台就學歷經千辛萬苦，再加上兩岸局勢不穩定，陸生與家長都擔心，如果到了寒暑假，假期時間長，政情再出現變數，恐怕將再度重演回不了台灣的困境。該名陸生家長直說：「陸生基本上都已經過去台灣了，至少今年寒假大家都做好了不回家的準備。」

他也說：「我倒是不在意孩子寒假是否回家，哪怕接下來3年不回家，都問題不大，只希望能和平，孩子平安讀完大學。」

不過該名家長也提到，現在大陸輿論的武統呼聲極高，但對於大陸是否武統，兩岸民眾看法差異很大，大陸民眾普遍認為，和平統一的大門已經漸漸關閉，只剩下武統這一條路，只是時間問題，恐怕台灣還很樂觀，不認為有武統的風險，「怕的就是台灣民眾認為，不管怎麼搞大陸都不會動武。但是實際上，大陸是有底線的，而且並不怕美國。」

「對於我們陸生家長來說，是最希望和平的」，該名家長也提到，即便兩岸局勢高度不穩定，但並不會擔心孩子在台灣的生活，「台灣的民眾、老師都很好，同學也很友好，學習生活方便並不擔心，只擔心會不會有戰爭。」

世新大學副校長李功勤表示，在目前國際環境、中共內部無迫切性危機，以及台灣沒有宣布獨立的三種情形下，戰爭可能性不大。

但目前兩岸關係緊張，李功勤認為，兩岸雙方領導人都藉國安議題，轉移內部矛盾以及鞏固領導地，相信美國總統選舉後情況會好轉，所以不用過份擔心；但也要提防意外衝突演變成擦槍走火。

李功勤並建議，蔡政府對此次返台陸生比照境外生，進行防疫旅館的補助，相信會爭取更多的善意。

(旺報 )