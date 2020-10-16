針對中國製造商是否以不公平較低價格銷售產品的調查，歐盟將對從中國進口的鋁產品祭出最高48%的關稅。

歐盟早於本周二表示將祭出關稅，關稅範圍從30.4%到48.0%，即起生效，但是為暫時性的，表示關稅將一直到調查在四月完成為止皆適用；屆時，歐盟將關稅適用拉高至五年。

在歐洲相關產業團體的抱怨之後，歐盟執委會在今年二月開啟對使用在運輸、營造和電子業的鋁產品展開調查。這些歐洲鋁業包括挪威海德魯(Norsk Hydro)、力拓集團(Rio Tinto)、美國鋁業(Alcoa)。中國鋼鐵協會稱這些指控毫無根據。

關稅將涵蓋諸多中國企業，對廣東豪美新材(Guangdong Haomei New Materials)以及廣東精美特種型材(Guangdong King Metal Light Alloy Technology)課徵30.4%關稅，澳美鋁業(Press Metal International)課徵38.2%。其他合作公司面臨34.9%關稅，來自所有其他公司的材料將課徵48%。

(時報資訊)