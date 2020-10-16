《商情》黃金亞洲電子盤微漲 14:142020/10/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤微漲；因歐美地區疫情有復燃跡象，再加上美國上周初請失業補助人數增加，引發投資者擔心疫情對勞動市場造成永久傷害，提高黃金避險需求，促使金價上行，不過因美元指數走堅而限制漲幅；截至台北時間下午2點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲1美元，報每盎司1909.9美元。 12月白銀上漲0.206美元，報每盎司24.43美元。 1月白金上漲3美元，報每盎司864.3美元。 12月鈀金上漲0.3美元，報每盎司2367.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #黃金 #報每盎司 #亞洲 #電子盤 #微漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》國際動盪 台股緊繃 10:502020/10/16 財經 《集中市場》台股落水 外資連3賣 15:222020/10/16 財經 《商情》鎖定利潤 日本天然橡膠終止連5漲 09:592020/10/16 財經 《其他電子》鴻海拚2024年推商業固態電池 劉揚偉2呼籲 13:572020/10/16 財經 《盤後解析》虎頭蛇尾 台股日K連5黑 13:572020/10/16 財經 力麗、國碩報喜 集團同慶 04:092020/10/16 證券．權證 操盤心法－選情＋疫情 聚焦替代能源與蘋果新機 04:092020/10/16 證券．權證 《國際金融》觀望紓困協議與零售額 美股期貨上揚 11:072020/10/16 財經 全球市場風險情緒 趨樂觀 04:092020/10/16 投資理財 《台北股市》盤中焦點股：興能高、國產、遠雄港、力鵬、力麗、尼克森 09:592020/10/16 財經 財經熱門新聞 與中脫鉤 打造製造業強權 川普狂言：他輸了 美國就滅了 - 要聞 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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