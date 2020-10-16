黃金亞洲電子盤微漲；因歐美地區疫情有復燃跡象，再加上美國上周初請失業補助人數增加，引發投資者擔心疫情對勞動市場造成永久傷害，提高黃金避險需求，促使金價上行，不過因美元指數走堅而限制漲幅；截至台北時間下午2點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲1美元，報每盎司1909.9美元。

12月白銀上漲0.206美元，報每盎司24.43美元。

1月白金上漲3美元，報每盎司864.3美元。

12月鈀金上漲0.3美元，報每盎司2367.4美元。(商品行情網)

(時報資訊)