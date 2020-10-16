后綜高中益智樓及懷農館屋齡超過50年，校舍老舊且多處龜裂。（王文吉攝）

台中市立后綜高級中學益智樓及「老背少」懷農館屋齡超過50年，校舍老舊且多處龜裂。為讓學生在更安全、舒適環境學習，立委楊瓊瓔、市議員陳本添16日邀集相關單位會勘，初估改建經費超過1.8億元，教育部國教署及台中市政府允諾儘速核定相關整建經費。

后綜高中益智樓建於1970年，懷農館在1954年興建1樓、1985年加蓋2樓為「老背少」建築，屋齡均超過50年。楊瓊瓔、陳本添及相關單位勘查發現，現有校舍出現龜裂，導致多處樑柱牆面鏽蝕，伸縮縫擴大而漏水，部分樓層樑柱錯位，還有樓頂搭建鐵皮易漏水等問題。

后綜高中益智樓及懷農館屋齡超過50年，校舍老舊且多處龜裂。（王文吉攝）

校長王裕德說，益智樓及懷農館耐震能力不足，早己屆滿使用年限。家長會長高淑美指出，校舍拆除若未增建新教室，將影響到一般及專科教室的使用餘裕。陳本添強調，益智樓及懷農館已是危險建築，每天學生在危樓進出，家長均提心吊膽，希能早日改建。

國教署副組長蕭奕志指出，老舊校舍改建工程將提升建物耐震能力，會和市府教育局致力為師生打造更優質、完善的教學空間。教育局副局長葉俊傑說，改建經費初估超過1.8億元，會和國教署努力將后綜高中老舊校舍規劃案列入110學年度計畫，111-112年辦理工程改建。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益感謝教育部國教署及台中市教育局在經費上的協助，同意在3年內完成后綜高中老舊校舍改建，相信未來提供后綜高中師生安全、良好的教學、學習環境，讓孩子們快樂學習，也讓家長放心。

(中時 )