台積電法說行情失靈，雖有8家外資力挺該股中多格局，但台積開低震盪走疲，說明法說係短多出盡；另外聯電同樣開低震盪走低，疑似被台積暗踢一腳？因為台積表態不會調漲傳出供需吃緊8吋晶圓代工價格。雙電弱勢演出，成為周五台股開低震盪殺低主因，指數也失守12800點與10日線。

受制台積電、聯電帶頭拉回，使市場持股信心受挫，集中交易市場加權股價指數終場收跌77.45點，為12750.37點，單日跌幅0.6%，成交1853.98億元。值得注意的是，月線已下彎，而季線持續靠近月線，不排除盤勢短期再度測試季線支撐。

重量級集團股今表現疲軟者，除上述雙電外，還有國泰金、兆豐金、中信金、南亞科、長榮航、華航、日月光投控、廣達、仁寶、友達、群創、台塑四寶、遠東新、統一、台玻、台灣大、聯發科、第一金、元大金及玉山金等。

而力挺多方的集團股包括亞泥、鴻海、國巨、裕隆、台達電、長榮、中華電、中鋼、富邦金及股王大立光等，只是市場追價意願相對有限，使盤勢欲振乏力。

盤中台積電、聯電雖一度由黑翻紅，但遭短線帽客的獲利回吐賣壓湧現，使雙電力圖振作無功而返外，還拖累傳產、金融短多指標股多同步走疲。

櫃買市場方面，受制美國總統大選進入倒數計時階段，且美股近日持續走疲，使法人、大股東與主力群等居高思危，逢高獲利了結，落袋為安。.

在電子、生技雙主拉回，而鋼鐵、電機與觀光等族群也表現不振下，使紡纖、化學、營建及航褳等類股站在多方無功而返，盤勢開高殺低，終場指數下挫0.7%，為164.75點，544.08億元。

業內人士指出，美國現任總統川普在大選中的最新民調，落後對手民主黨候選人拜登的差距拉大，使川普的「十月大驚奇」究竟為出什麼絕招，拉抬選情，全球多摒息在看。

反受制該消息面不明朗，且近期大陸軍機持續擾台，而上市、櫃企業Q3財報將陸續出爐下，使市場短線觀望氣氛愈趨轉濃，成交量萎縮不前，係短期高檔攻堅乏力遠因。

不過，今盤中釋出的利多因子，係裕隆、鴻海針對電動車合作的強強聯手，進軍國內外市場，使該兩集團股都逆勢收紅；而部分被動元件、水資源概念股與生技、防疫等概念，也見法人等力咖默默逢低卡位，顯示具題材股票大波段行情仍值追蹤，包括AI、高速運算、遠端視訊與5G等概念股，後市不必過分看淡。

(工商 )