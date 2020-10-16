準備好明後天追逐蒸汽火車之王了嗎？備受矚目的DT668將於17、18日現身大台南，行駛中，車廂更安排限定「時光旅人列車劇場」為鐵道之旅增添藝文風情，市府也公開追火車時刻表與推薦拍攝點，讓鐵道迷掌握DT668行蹤。

歡慶「車站百二、市制百年、升格十年」，台南市政府首辦台南火車節「驛藝生輝：追雲去」，明天從保安車站盛大登場，DT668沿線將停靠保安、善化、林鳳營、後壁等歷史車站，站內提供120周年紀念章限定蒐藏，站外加碼規畫街頭藝人演出與特色市集，搭蒸汽火車名額有限，限量售票回響熱烈。

「百年旅途：臺南車站的過去、現在與未來」展覽即日起至11月15日，於台南車站第一月台展出。(曹婷婷攝)

除了體驗搭乘蒸汽火車樂趣，市府也公開追火車時刻表與推薦拍攝點，讓鐵道迷掌握DT668行蹤，沿線停靠保安、善化、林鳳營、後壁等歷史車站，17日下午3點30分，善化站前廣場更力邀經典天團動力火車熱情開唱，歡迎大小朋友出門跑車站、逛市集、看表演。

本次列車部分座位並邀請防疫英雄等社會特別貢獻人士乘車，感恩社會回歸平穩日常生活，別具公益意義。

「驛藝生輝：追雲去」17日保安站開跑，當日上午9點10分，在傳藝比賽鼓術九連霸主，德高國小鼓術隊醒獅鑼鼓熱鬧開場之下，DT668將對駛溪南線，沿途停靠永康站，並於善化站折返，車廂節目由品劇場、曙光種籽舞團專場演出，細膩詮釋「人與列車再次相遇」的故事。

18日列車輪駛溪北線，串聯善化、林鳳營、後壁等歷史車站，車廂節目由致力經典流行歌的牧歌音樂領銜演出，彈唱著火車主題民歌，伴隨鐵道迷人風景。

除了追尋經典DT668之外，台南火車站與台灣鐵路管理局也合辦「百年旅途：臺南車站的過去、現在與未來」展覽，藉由珍貴的老舊影像記錄細數車站百年風華，以及因鐵路而帶來的城市空間轉變，帶領民眾更深入了解認識城市中的國定古蹟與文化資產，即日起至11月15日，於台南車站第一月台展出。

(中時 )