隨著新款iPhone 12推出， ANKER今(16)日宣布推出市面上體積最小的充電器「ANKER PowerPort III Nano」，為全新iPhone 12充電速度較一般充電器快3倍！Anker PowerPort III Nano充電器將是ANKER新款攜帶式充電器系列中最輕巧產品， 即日起開放預購，限量早鳥優惠價新台幣390元起，方便攜帶、快速充電，讓消費者輕鬆掌握效率！

ANKER PowerPort III Nano，可將iPhone 12在30分鐘內充電達50%。(ANKER提供／黃慧雯台北傳真)

「ANKER PowerPort III Nano」是ANKER方便攜式充電器系列中最輕巧的產品，其體積與iPhone原廠5W充電器相同大小。PowerPort III Nano 採用USB-C連接埠，可支援Power Delivery可提供高達20W的功率，同時搭載ANKER獨家的「PowerIQ 3.0」專利技術，可支援多種充電方案。PowerIQ 3.0完全兼容iPhone 12的快充協議，能在30分鐘內為iPhone 12充電達50％！

ANKER PowerPort III Nano建議售價為NT$590，限量早鳥優惠價新台幣390元起，將於11月底於三創友均選物、光華商場數位王、三井3C、良興、法雅客等門市販售；10月16日搶先於嘖嘖募資平台早鳥預購。

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