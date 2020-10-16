2009年，台灣發生1起連續殺人案，行兇的是一名弱女子林于如，他心狠手辣不顧夫妻、母女情，連續殺害生母、婆婆與丈夫，震驚社會。這名「驚世媳婦」背負3條人命，最終難逃一死，遭判死刑定讞，成了當時台灣近23年來第一位女死囚，林女之所以犯下滔天大罪，都因一個「賭」字，為了還賭債，不惜詐保謀財害命。

林于如聆聽判決死刑後，表情冷漠步出法庭。（中時資料照）

林女高職畢業，原為酒女，由於樣貌秀麗、服務周到，是店內收入頗豐的紅牌小姐，但在酒店上班時，染上六合彩賭癮，始終入不敷出，後與曾是羽球國手的酒客劉男相戀交往，劉男家族在南投埔里經營臭豆腐批發，家道殷實，因林女懷孕，劉男不顧家人反對迎娶林女，但林女婚後依然嗜賭，積欠多筆賭債，還向地下錢莊借貸2000多萬元，雖劉家幫還一大筆錢，依然補不了這個破洞，因而意圖詐取保險金而殺人。

劉男與母親先後遭林于如毒害後，母子骨灰塔位並列。（中時資料照）

2008年9月，林女先替媽媽投保，1個多月後回台南娘家，與媽媽為了債務問題發生爭吵，竟從背後親手將媽媽推下樓致死。媽死亡後1個多月，林女如願拿到500萬保險金，得逞後，又替婆婆與丈夫投保1500多萬，再找機會在婆婆的飯菜裡下藥，趁婆婆住院時，從點滴裡注入劇毒農藥，導致婆婆暴斃死亡。

更驚人的是，林女連丈夫也不放過，同樣用謀害婆婆的手法，先在丈夫的食物中下藥住院，但第一次在醫院點滴瓶加入毒藥時，被護理師發現，護理師緊急將點滴瓶取下更換，林女被質問時辯稱，覺得點滴流得不順，想要通一通點滴瓶，但護理師非常機警，將劉男的病床特別看管，還將投毒的點滴瓶留下。雖然劉男這次大難不死，但不久又因急性腸胃炎被送入醫院，林女這次刻意選擇單人病房，隔絕護理師的干擾，最後在點滴瓶投入毒藥，毒死丈夫。

劉男的姑姑得知林于如被判死刑後，在家門放鞭炮慶祝。（中時資料照）

林女連續殺害3位至親惡行之所以東窗事發，在於出現了2名破案關鍵人物，首先是機警的保險員扣下保單，保險公司報案後，才揭發林女的冷血殘酷謀殺計畫，另一名是當時看見林女在點滴動手腳的護理師，主動將可疑的點滴瓶留下，經抽絲剝繭全案終見真相。

狠毒媳婦林于如遭判死刑，劉男的姑姑向家中神明表達欣慰。（中時資料照）

2011年5月第1次判決，林女被判2個無期徒刑、1個死刑，到了高等法院，一度將死刑改判為無期徒刑，上訴後，林女的律師提出，2006年台灣人口的平均智商約為104，林女的智商經過鑑定僅57，屬於智能障礙，又有憂鬱症，不應處死。但法官認為，林女有高職學歷，還可以長期簽賭六合彩，參研明牌，設局謀害多名親人，應無智能障礙的問題，最高法院於2013年6月駁回上訴，將她判處死刑定讞，成為台灣近23年來第1位女死囚。

(中時新聞網)