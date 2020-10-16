《與此同時-林虹誼創作展》即日起至11月1日於新營文化中心第一畫廊展出。（劉秀芬攝）

來自台南白河的青年藝術家林虹誼，16日起於台南市新營文化中心展出近兩年來的新作，30件作品有膠彩及壓克力媒材兩類創作，畫作一為由內在思考出發的心象風景，二為來自旅行或真實取材轉換而成的作品，沉穩平靜色調的風景，療癒觀者心靈。

林虹誼的父親是白河知名藝術家林文嶽，但她自小並未專研美術，而是念台北藝術大學後才正式學習藝術創作，大四時確定以膠彩為她的主要創作媒材，畢業後進入成大藝術研究所，學習以學術角度看待藝術。

《與此同時-林虹誼創作展》即日起至11月1日於新營文化中心第一畫廊展出。（劉秀芬攝）

林虹誼的膠彩畫一部分結合了水墨畫特色，遠望如國畫的墨色，都是經過數十遍層層疊疊繪在絹布上，暈染出如水墨畫效果。

此次展出畫作內容有多幅山景與海景，都是林虹誼旅遊時得到的靈感，再一筆一筆畫出她想表達的意境。「來自不同時間點的吉光片羽，是旅行片段，是海的一角；是日常之需，是記憶、情緒，亦是當下。」林虹誼說，每一筆都是萬語千言歸回沉靜的凝結，與此同時，亦是萬象風景的剎那與畫中悠長。

林虹誼為每幅畫作寫了一小句說明，雖然簡短，卻是讀者了解創作者想表達意涵的線索。林虹誼說，她不預想觀賞者能從畫中得到什麼，不管療癒也好，不一樣的想法也好，共鳴也好，都是藝術家的幸運。

《與此同時-林虹誼創作展》即日起至11月1日於新營文化中心第一畫廊展出。

(中時 )