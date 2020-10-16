苗栗縣南庄鄉農會將於10月24、25日舉辦山水節，吸引路跑選手及遊客進入南庄，刺激農產銷售。（巫靜婷攝）

南庄甜柿開賣，今年雖然沒有梅雨侵害，不會造成嚴重落果，但山上獼猴、山豬危害越來越嚴重，衝擊甜柿產量，為了降低農產運銷及包裝成本，苗栗縣南庄鄉農會將於10月24、25日舉辦山水節，吸引路跑選手、遊客進入南庄，順道在產地採買甜柿等農產品，促銷在地農產，同時宣傳慢城觀光。

2020年南庄山水節即將在下周末登場，今年報名參賽的跑者突破4000人，南庄鄉農會總幹事陳乾安指出，今年不僅將往年路線最長的半馬，拉長為全馬，路線也橫跨鄰近鄉鎮，從南庄出發，沿浪漫台3線經過三灣北埔、大河、獅潭永興，再從永興國小前折返，獲勝獎品及補給站展現地方農產特色。

苗栗縣南庄鄉農會將於10月24、25日舉辦山水節，吸引路跑選手及遊客進入南庄，刺激農產銷售。（巫靜婷攝）

陳乾安強調，舉辦山水節活動主要是為了促銷在地的農產品，包含甜柿、高冷蔬菜、段木香菇、鱒魚、酸菜、木瓜等，現場舉辦試吃，此時最有口福。另外，山水節結合南庄觀光發展協會客家麵食嘉年華，將有晚會、五行饅頭可品嘗，讓南庄日夜都熱鬧。

南庄觀光發展協會理事長劉月梅指出，南庄許多農家種植薑黃，卻通常不會直接吃，因此協會推廣把薑黃加入麵條成為薑黃麵，今年再把薑黃融入饅頭，搭配抹茶、紅麴、原味等，製成五行饅頭，好看又有地方特色。

南庄山水節邁入第20年，從展售活動到釣魚比賽，如今轉型路跑活動，目的為了吸引遊客進入南庄，農會表示，以往活動多在南庄遊客中心前廣場舉行，但今年因場地修繕，移師至南庄河濱停車場空地，在康濟吊橋下的廣場進行起跑儀式，民眾需留意場地資訊，並配合現場交管指示。

(中時 )