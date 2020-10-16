響應「巴黎氣候峰會」降低溫室氣體排放量目標及政府推動產業節水節能政策，台塑企業持續推動節能減碳等改善工作；16日在雲林科技大學展開年度節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會，將從各公司發表之8個最佳改善案例中選出前3名頒發獎金予以表揚鼓勵。

台塑企業表示，1999年至2019年底已完成16,286件節水節能改善案，投資額393.4億元，年效益382億元；包括節水36.32萬噸/日，年效益16.5億元，降低CO2排放量1,309萬噸／年，相當於35,283座大安森林公園之吸碳量，年效益365.5億元。

此外，為讓國際社會各界瞭解台塑企業在經濟發展及環保並重的努力作為及結果，台塑企業2017年起每年回覆國際碳揭露專案（CDP）組織氣候變遷及水安全等問卷，也連續2年獲得國際CDP組織氣候變遷問卷之領導級評等。

台塑企業以往節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會均於台塑企業各廠區輪流舉辦，惟為加強與學術界合作提升改善效益，自2016年度起移師至台灣頂尖大學舉辦，並廣邀產業界與會，分享台塑企業在節水節能之成果，期能拋磚引玉促進台灣產業界循環經濟。

台塑企業指出，至今已完成16,286件節水節能改善案，其中節水案3,548件，投資94.7億元，可節水36.32萬噸/日，年效益16.5億元；節能案則12,738件，投資298.7億元，年效益365.5億元。

目前持續進行中尚有節水節能改善案1,824件，預估再投資121.8億元，年效益42.3億元；其中，節水案353件，投資額24.9億元，可再節水2.20萬噸/日，年效益0.9億元。節能案則有1,471件，投資96.5億元，可再降低CO2排放量151.4萬噸/年，年效益41.5億元。

此外，今年會議亦邀請新光合纖、國喬石化、長春集團等石化同業先進參加，希望經同溫層效應與產業界之交流，共同為因應氣候變遷所造成的水資源、能源等議題研討出因應對策，將節能減排循環經濟的工作變成全球能資源循環再生的經濟模式。

(工商 )