在新冠病毒肆虐期間，使石化業者暫緩美國乙烯廠房擴產計畫，這歸因於原本成長迅速的塑膠需求受到疫情打擊，加上廠商近年大幅增產，導致市場供過於求。

根據研究機構S&P Global Platts資料，過去五年墨西哥灣區乙烯產量增長41％，但同期廠商利潤也減少逾四分之三。

陶氏（Dow Chemical）與雪佛龍的Chevron Phillips Chemical等石化廠商過去十年合計砸下數百億美元，投入墨西哥灣區的石化工廠設備，趁著美國頁岩油開採熱潮帶來的原料優勢，看好將乙烯和其他塑膠製造成份將有利可圖，因此積極擴增乙烯等產品。

然而，隨著石化廠商大舉擴產導致供給過剩，加上油價重挫，使利潤也跟大幅萎縮。

美國化學理事會（ACC）數據指出，石化廠商自2010年以來斥資960億美元完成與美頁岩油產業相關的逾200項計畫，另仍在建設或規劃階段的計畫規模達990億美元。

眼看疫情重創獲利表現，石化廠商決定重新評估未來規劃。

石油巨擘Saudi Aramco、化學大廠LyondellBasell Industries以及雪佛龍與Phillips 66合資的Chevron Phillips已延後三項灣區石化投資案，合計投資規模170億美元。

(工商 )