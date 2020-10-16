前國安會秘書長邱義仁對於台獨議題，竟明白表示，「台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推台獨。」此說法引發外界議論。對此，資深媒體人吳子嘉表示，邱義仁為何要在這時宣布不會台灣？就是因為台海局勢生變，衝突可能加劇，因此邱的表態正好可緩解兩岸緊繃局面。且邱義仁在這研討會上和大陸學者的「第三類接觸」，也奠基雙方下次交流的機會

邱義仁12日參加美國喬治城大學所舉辦的「對台戰略模糊性與清晰化」的線上研討會。對於台獨的議題，據綜合媒體報導，邱義仁明確表示，任何務實的政治人物都知道，台灣有怎樣的能力和資源？連前總統陳水扁最後也都踩煞車，除非瘋了才會搞台獨。

對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，為何邱義仁這時要宣布台灣不會台獨？這代表一件事情，台灣現在亞太地緣政治的重要性改變了。對美國來說，台灣在美包圍大陸策略中扮演不可或缺的角色，且美國也希望能把出兵到台灣協防的事情明確化，到時美國的軍事防衛圈才算完整。

吳子嘉更表示，因此邱義仁此時發聲正好可以有一個緩衝降溫的可能。而且可以注意到邱義仁在研討會的論述方式，從《人民日報》到國台辦的說法，都把兩岸關係惡化的罪魁禍首，點名美國才是始作俑者，這就是要幫台灣解套。因此，他認為兩岸關係暫時會有和緩的局面。而邱義仁在這研討會上和大陸學者的「第三類接觸」，也奠基一個雙方下一次見面的機會。

(中時新聞網)