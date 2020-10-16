為平衡城鄉落差、帶動民眾運動風氣，體育署提出「充實全民運動環境計畫」，只要人口數達到7萬以上，即符合申設全民運動館條件，台中市議員吳瓊華16日邀集台中市府運動局、教育局等單位，爭取在三榮路文中二用地闢建全民運動館，市府強調將研議後爭取。

站在文中二用地上，吳瓊華表示，體育署9月間公布前瞻基礎建設計畫中的「充實全民運動環境計畫」，其中的全民運動館設置條件只要該區人口數達7萬以上、即可申請，條件較人口數必須10萬人以上的國民運動中心低，正符合烏日區申設。

吳瓊華強調，烏日地區是台中副都心，近幾年人口數穩定成長中，且高鐵特區新建大樓越來越多，周邊還有社福館、社會住宅將成立，很適合設置全民運動館；目前區內有一塊占地3.46公頃的文中二預定地，將可提供運動館規畫使用，呼籲市府超前布署，儘速向中央提出爭取。

中市府運動局長李昱叡表示，文中二用地屬於教育用地，若在其上設置運動設施必須符合規範，將與教育局商議、將此處列入選址評估中，待討論後再做出最後決策。

教育局國中教育科科長李真玲指出，此地目的使用必須符合多功能使用目標及法令規定，且必須保留2公頃以上土地、做為未來設校需求，目前看來，文中二用地的占地應足夠，將與運動局討論未來使用的方向，設置區塊應朝向整體性規畫，教育局對此樂觀其成。

(中時 )