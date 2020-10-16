騎腳踏車騎到屁股麻掉，恐面臨悲慘後果！泌尿科醫師闕舜仁在節目上分享，30歲的男子超愛騎腳踏車，常常騎到大腿和屁股都麻掉，沒想到，過量騎車竟讓他的血管與神經受損，也讓他的生殖器完全硬不起來，醫師檢查時也驚呆「觸碰都沒感覺」。

闕舜仁在節目《醫師好辣》上分享，一名快30歲的男子表示「過去的自己雄壯威武」讓女朋友很喜歡，但這半年來卻「完全不行了」，而且狀況很嚴重，讓患者本人超級崩潰，明明平常也都有保持運動習慣的。

闕舜仁表示，這名患者很愛騎腳踏車，平常若是山路一天可以騎30至50公里、平地可以一天騎100公里。醫師一聽就覺得不妙，立刻反問男子，每天騎這麼多腳踏車，是否感覺屁股後面到大腿內側都麻麻的？男子點頭如搗蒜，像是找到知音一樣。

闕舜仁指出，請病患躺下替其觸診，沒想到觸碰到患者的陰莖表皮時，對方竟然毫無感覺，並不知道自己被撫摸了，讓醫師忍不住驚喊「整個都麻掉了！」

闕舜仁解釋，生殖器的血管和神經是從骨盆底往內側再繞回來，男子每天騎腳踏車又遠又久，導致陰莖的神經與血管都受傷了，所以他那一塊皮都麻麻的，當然無法獲得足夠的刺激，讓他硬起來。

闕舜仁也說，所有的運動都是適量就好，並建議患者可以更換腳踏車的坐墊，要選擇騎久了屁股也不會麻的，才是正確的、適合自己的。另外已經受傷的神經和血管仍要修補，可以透過補充維他命B群，或是適用新治療法「低能量體外震波」刺激，讓受傷血管重新長回來，血液沖得進去，才有辦法恢復過去的堅挺。

(新華社)