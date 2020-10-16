產業界與學者16日到台中市議會拉紅布條請願，希望市議會促請市府規畫興建台中城市歷史博物館。（盧金足攝）

產業界與學者16日到台中市議會拉紅布條請願，希望市議會促請市府規畫興建台中城市歷史博物館，守護並保存台中人珍貴的文化資產與記憶，又可研究先人開發台灣的學術機構

；博物館設置地點，市府表示，文化局已於2018年委託國立雲林科技大學辦理「台中博物館籌設評估計畫」，由於基地須具有足夠的展示、行政、公共服務與教育空間，目前將麻糍埔遺址、惠來遺址、台中州廳、舊台中市議會等四地列為優先考量，未來將依計畫滾動檢討、審慎評估籌設。

文化局指出，市府重視文物推廣展示，「清水牛罵頭遺址文化園區」展出台中市遺址出土文物，大里兒童藝術館改建成「台中市纖維工藝博物館」，成為台灣首座以「纖維．時尚．綠工藝」為主題的專業市級公立博物館；「國立自然科學博物館」也館藏全國代表性的自然物標本及歷史資料，介紹歷史人文。

對產業學外界建議設置台中市城市博物館，市府表示，文化局2018年委託國立雲林科技大學辦理「台中博物館籌設評估計畫」，由於基地須具有足夠的展示、行政、公共服務與教育空間，目前將麻糍埔遺址、惠來遺址、台中州廳、舊台中市議會等四地列為優先考量，未來將依計畫滾動檢討、審慎評估籌設。

(中時 )